Come sta Maurizio Costanzo? Stasera salta la puntata del suo show

Come sta Maurizio Costanzo? Costretto a non registrare la puntata del Maurizio Costanzo Show di questa sera

Maurizio Costanzo non sta bene, la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show prevista per questa sera venerdì 7 ottobre non andrà in onda. Il conduttore che ha 84 anni fa sapere che non si tratta di nulla di grave, una lieve indisposizione ma che gli farà saltare la registrazione della puntata prevista oggi pomeriggio. Cambia quindi la programmazione di questa sera per Canale 5 ma al momento non ci sono cambiamenti per la prossima settimana. Quindi la seconda puntata del MCS dovrebbe essere recuperata la prossima settimana, venerdì prossimo. Slitta tutto con la prossima registrazione perché anche se per Maurizio Costanzo il suo stato di salute non desta preoccupazione ha ugualmente deciso di rimandare tuto. Nella puntata prevista questa sera uno degli argomenti in scaletta era il caso Marco Bellavia al GF Vip, immaginiamo che non verrà cancellato ma riportato tutto nella prossima, anche perché nel reality show di Alfonso Signorini c’è ancora altro da scrivere, anche su Marco.

Salta la registrazione di oggi del Maurizio Costanzo Show

In genere la puntata del MCS viene registrata poche ore prima della messa in onda, quindi nel pomeriggio di oggi. Ma nello storico Teatro Parioli non entreranno Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, Alberto Matano, Ricky Tognazzi, Patty Prato e l’attuale opinionista del Grande Fratello vip Sonia Bruganelli.

Tutto rimandato alla prossima settimana, si spera che Maurizio Costanzo possa riprendersi al più presto, ripetiamo che sta bene, non si tratta di niente di grave. Andranno invece in onda regolarmente le puntate di S’è fatta notte su Rai 1 perché sono già state registrate.

Stasera in prime time su Canale 5 appuntamento con la fiction Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman, in seconda serata invece per sostituire il Maurizio Costanzo Show dovrebbe andare in onda un film.