Ezio Greggio, la lettera a Maria De Filippi: “So che vuoi mollare il lavoro ma devi andare avanti”

E' forte la preoccupazione per Maria De Filippi ed Ezio Greggio scrive una lettera: "Non lasciare il lavoro"

Sono tutti preoccupati per Maria De Filippi ed Ezio Greggio seguendo la richiesta di Roberto D’Alessi, il direttore di Novella 2000, ha scritto una lettera. Ezio Greggio esprime parole d’affetto e comprensione per il dolore che sta provando. Conosce Maria De Filippi ma conosceva ancora di più Maurizio Costanzo. Ad un mese dalla morte del conduttore e giornalista il dolore degli altri vola via, quello di Maria De Filippi sembra ancora così forte da farle dire che potrebbe lasciare il lavoro. Lo sottolinea Ezio Greggio dicendo di averlo letto più volte della sua viglia di mollare ma soprattutto che ha letto il suo momento di scoramento nei suoi occhi. Una voglia di andare via che ha percepito e che adesso Ezio cerca con questa lettera aperta di cancellare. E’ una lettera che scrive a nome di tante persone, la scrive lui ma la firma è anche quella di Roberto D’Alessi, dei lettori di Novella 2000, dei colleghi e di milioni di italiani. Arriverà a Maria, forse l’ha già letta e forse capirà che non può mollare, che sembrerà banale ma lo deve fare non solo per se stessa ma per chi ha bisogno dei suoi programmi e per Maurizio.

Maria De Filippi vuole lasciare la televisione? Ezio Greggio le scrive a nome di tutti

Una lettera lunghissima che arriva al cuore, sincera, senza giri di parole. “Mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita.Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte” inizia così il lungo testo di Ezio Greggio rivolto a Maria De Filippi.

“Quando ti manca una persona come Maurizio, che non solo ha condiviso con te un lungo percorso, una storia importante, un pezzo della tua vita, ma ha rappresentato anche un grande punto di riferimento, è stato il tuo mentore, immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue giornate. Perché ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più”.

Ezio Greggio prosegue, è un fiume in piena tra ricordi e voglia di darle quel coraggio di andare avanti che in passato deve avere perso anche lui per un attimo. “In un attimo il tuo mondo va sottosopra, anche se sai che potrebbe accadere, anche se un po’ te lo aspetti. L’ho passato anch’io questo momento, quando se ne è andato mio padre. Anche se aveva tanti anni, 96, il solo fatto che ci fosse mi confortava. Bastava una parola al telefono, qualche ora passata insieme. Di colpo ti senti più solo, ti manca quell’appoggio, quelle conversazioni giornaliere che ti davano una carica interiore ineguagliabile”.

Non si vedono da tempo ma la parte più forte della lettera di Greggio a Maria arriva adesso: “Cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento. Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento.Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni.Va fatto, Maria, per le persone che ci hanno lasciato, perché la loro volontà è di non dimenticarli, di andare avanti e di proseguire in quel percorso lungo nel quale ci hanno sostenuto. Hai tuo figlio Gabriele al tuo fianco, e poi Sabina, Giuseppe… tanti collaboratori per i quali sei immensamente importante”.

La lettera prosegue con i ricordi delle partecipazioni a C’è posta per te e poi da Maurizio Costanzo: “Anche se la sua voce era un po’ più affaticata, ma non la sua ironia e la sua arguzia.Alla fine della puntata mi ha dedicato una frase finale che, se chiudo gli occhi, risento con la sua voce inconfondibile: “È sempre bello parlare con Ezio”. E’ stata sua ultima puntata.

“È stato bello per me parlare con lui un’ultima volta. Maria, per noi tutti è bello sapere che continuerai a parlarci attraverso le tue trasmissioni, raccontandoci le storie di tante persone e aiutandone altre a trovare la propria strada. Ciao Maria, un abbraccio da me, Enzo, Roberto, e i lettori del suo giornale, tanti colleghi e milioni di italiani”.