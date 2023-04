Memo Remigi ancora deluso da Serena Bortone e Jessica Morlacchi, svela cosa è successo dopo il licenziamento

Memo Remigi svela cosa è successo dopo l'allentamento da Oggi è un altro giorno, il comportamento di Serena Bortone e Jessica Morlacchi

Memo Remigi continua a pensare al comportamento che Serena Bortone e Jessica Morlacchi hanno avuto nei suoi confronti. Il cantautore 80enne gira la frittata e le telefonate a cui Jessica Morlacchi non ha risposto e i silenzi di Serena Bortone aggiungono ancora altra delusione per Memo Remigi. E’ in un’intervista al Corriere della Sera che Remigi racconta tutto senza filtri, spiega il prima e dopo quel gesto che gli è costato carissimo. E’ ancora convinto, resta sulla sua posizione, parla di un gesto senza malizia ma di certo anche inopportuno. Ribadisce ancora una volta il legame che c’era tra lui e Jessica Morlacchi, l’amicizia che li legava ma poi tutto è finito con il silenzio, perché Memo ha chiamato Jessica ma lei non ha mai risposto. Di Serena Bortone dice anche altro, deluso più che mai.

Memo Remigi: “Mi sarei aspettato un comportamento diverso”

“È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto” ha spiegato Remigi parlando della cantante, di Jessica Morlacchi.

Da Serena Bortone si aspettava altro, credeva che sarebbe stata lei a chiamarlo: “Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua. Anche Costanzo lo aveva detto: Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti”.

Di certo la Bortone non dirà nulla della nuova intervista di Memo Remigi, ormai i mesi sono passati e lei e i suoi affetti stabili hanno cancellato dalla mente Memo Remigi. Ognuno resta sulle proprie posizioni.

Non è carino però ciò che aggiunge Memo Remigi parlando della vecchissima relazione con Barbara D’Urso. “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante, ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia” lui non cita la conduttrice di Canale 5 ma parla di lei, ovvio.

“Capisco che magari alcune donne volessero un impegno più stabile, ma io la famiglia ce l’avevo già, Lucia per me è sempre stata un punto di riferimento, una dipendenza affettiva, nonostante avessi anche altre velleità”.