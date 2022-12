Serena Bortone risponde a Memo Remigi? “Quelle persone lì non le perdono mai”

Serena Bortone dice tutto ciò che pensa su Memo Remigi? Sembra trovare il modo più elegante per rispondere

Serena Bortone entra nel suo studio, saluta tutti citandoli, sono i suoi affetti stabili di Oggi è un altro giorno ma per Jessica Morlacchi ha un gesto speciale. Serena Bortone l’abbraccia, con grande affetto la chiama “ciccia Jessica” e stringe il suo volto tra le mani. La cantante è emozionata, gli occhi lucidi, è evidente che per lei continui a non essere semplice. Ovviamente ci riferiamo a quanto accaduto ad ottobre con Memo Remigi. Anche lui era parte del cast fisso del programma ma quella mano sul lato b della Morlacchi la sta pagando. Dopo il post sui social e il tapiro di Striscia Memo Remigi si è difeso a Non è l’Arena. Ospite di Massimo Giletti si è detto sorpreso dell’atteggiamento di Serena Bortone, di non avere mai ricevuto una sua telefonata, visto che prima si sentivano anche fuori dal lavoro. Memo Remigi ha parlato anche di Jessica Morlacchi, di una ragazza molto divertente, di una grande complicità. Ha anche aggiunto che per quanto accaduto ci sono andati di mezzo anche i suoi nipoti che a scuola si sono sentiti dire: “Ma come? Tuo nonno ha fatto questo?”.

Serena Bortone alle persone false: parla di Memo Remigi?

Jessica Morlacchi ha risposto il meno possibile alle domande che ha ricevuto in queste settimane. Serena Bortone dopo l’annuncio della sospensione di Remigi ha evitato del tutto di parlarne. Oggi la conduttrice forse ha trovato il modo di dire ciò che pensa, una difesa che deve a se stessa e a Jessica, la vera vittima di tutto questo.

E’ mentre Iva Zanicchi in puntata cerca di capire cosa dovrebbe modificare del suo modo di essere che Serena Bortone fa cadere per un attimo il gelo in studio. “Iva tu sei stessa e chi è se stesso ha sempre una marcia in più. Noi perdoniamo chi è se stesso, ovviamente se non è offensivo. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi, le persone che fingono di essere in un modo e poi si rivelano in un altro modo, quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”.