Il silenzio di Serena Bortone, la decisione della Rai: Memo Remigi rivela di aver avuto un malore

Nello studio di La7 Memo Remigi racconta di aver avuto un malore dopo la decisione della Rai

Massimo Giletti ha accolto nello studio di Non è l’Arena, nella puntata del 4 dicembre 2022, Memo Remigi che per la prima volta in una lunga intervista ha raccontato quello che è successo a Oggi è un altro giorno, dopo che Striscia la notizia ha diffuso il video in cui si vedeva la sua mano, palpare il fondo schiena di Jessica Morlacchi. Del caso si è parlato moltissimo per settimane e in Italia si è creato anche un acceso dibattito in merito alla decisione della Rai. Va detto che una buona fetta di pubblico, si è schierato dalla parte di Memo Remigi, ritenendo il suo gesto non così grave da meritare un allontanamento dal programma nel quale era stato protagonista per due anni. Purtroppo però quell’episodio c’è stato e non si può fare a meno di ricordarlo. L’errore è stato commesso e si sa, quando si sbaglia, si paga.

Le parole di Memo Remigi su La7

Massimo Giletti ieri, nel programma di La7, ha provato a fare un po’ di chiarezza, chiedendo a Memo Remigi quale fosse stata anche la reazione di Serena Bortone di fronte ai fatti.

Memo Remigi ha quindi spiegato che non ha sentito Serena Bortone nei giorni successivi a questo fatto e neppure dopo a quanto pare. Il cantante ha raccontato: ” A parte il fatto che lo scandalo è uscito dopo diversi giorni, da un tweet recuperato da Striscia“. Ma, incalza Giletti, “dopo quello che è successo non ti ho visto per qualche giorno…”. Spiega Remigi: “Mi arriva una telefonata di un autore del programma. Ero in albergo e mi è stato detto ‘Memo rimani due tre giorni senza venire in trasmissione e vedremo cosa succede perché hanno pubblicato questa cosa su Twitter. Speriamo non succeda niente perché è uno scherzo fra di voi…’. Io sono rimasto tre giorni in albergo e non ho sentito nessuno”.

Poi Memo, spiega anche di non esser stato bene. In particolare ha avuto un malore, proprio quando in diretta dallo studio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone annunciava i provvedimento contro di lui, voluto dalla Rai. “Quando ho sentito l’annuncio, mi sono sentito male. Ho avuto dei problemi di salute. Una botta così non me la sarei aspettata” ha detto Memo a Non è l’Arena.