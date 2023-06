Home » News spettacolo » L’affettuoso ricordo di Iva Zanicchi per Silvio Berlusconi News spettacolo L’affettuoso ricordo di Iva Zanicchi per Silvio Berlusconi Luisella Bianchi Il commosso e affettuoso ricordo di Iva Zanicchi per Silvio Berlusconi

E’ stata tra le più cercate, per dare un suo personale ricordo di Silvio Berlusconi. Iva Zanicchi non si è tirata indietro: l’abbiamo vista da Matano a La vita in diretta poi ieri sera nella puntata speciale del Tg5 e ha voluto, ricordare il rapporto umano e di grande amicizia che aveva con l’ex premier, una persona che le ha cambiato decisamente la vita. Perchè Iva Zanicchi era una cantante di grande successo e non pensava di avere nulla a che spartire con il piccolo schermo, con il mondo della tv. Ma Berlusconi credeva in lei, credeva in quel suo modo di fare spigliato e divertente e da un tentativo, quello di condurre un Quiz e poi Ok il prezzo è giusto, la Zanicchi a Mediaset trovò la sua casa per oltre un decennio.

Il ricordo affettuoso di Iva Zanicchi per Silvio Berlusconi

La cantante ha rivelato che ha sentito di recente Berlusconi, l’ha chiamata dopo Ballando con le stelle, come faceva sempre. Le aveva telefonato anche dopo Sanremo per farle i complimenti. In tv e sui giornali la Zanicchi ha raccontato:

Mi ha chiamato quando ho fatto il Festival di Sanremo e mi ha detto: ‘Finalmente, tu sei l’unica cantante che mi fa capire le parole’ (ride, ndr). L’ultima volta che l’ho sentito è quando ho fatto ‘Ballando con le stelle’, mi ha detto che gli ero piaciuta e che non sapeva che io sapessi a ballare.

Berlusconi voleva Iva Zanicchi per uno show su Canale 5

Iva Zanicchi ricorda Berlusconi-Ultimenotizieflash.com

La Zanicchi non voleva raccontare anche questo ultimo aneddoto ma lo ha fatto e ha spiegato che Berlusconi ci teneva davvero tanto:

E mi ha detto un’altra cosa che non posso dimenticare: ‘Voglio che tu torni a casa: devi fare un grande spettacolo per noi’. Ma al di là del lavoro, c’è sempre stata stima tra di noi: oggi è morta una figura molto importante per me. Ed è scomparso un uomo che ha fatto la storia

Al Giornale la Zanicchi ha poi anche raccontato:

Chi mi conosce bene sa la stima che ho sempre avuto per Silvio. Fin dal 1984, quando mi chiamò per la prima volta per convincermi a fare ‘Ok il prezzo è giusto’. La cosa che mi colpì fu la capacità di coinvolgere, di conquistare le persone al primo incontro. Una capacità che hanno in pochi. E pochi conoscono la sua grande generosità: sua madre mi raccontava spesso le sue grande opere di beneficenza mai sbandierate

Nell’intervista a La vita in diretta invece aveva anche detto che Berlusconi non era molto convinto della sua candidatura come personaggio politico e che le aveva detto che avrebbe dovuto farsi la campagna elettorale nel migliore dei modi e che si stupì anche quando vinse. La Zanicchi di quegli anni però non ha un bel ricordo: ogni volta che entrava nelle aule del parlamento europeo infatti, sentiva bisbigliare. Confessa a Matano che la chiamavano “Bunga bunga” e quello per lei, non fu un bel momento.