Parla Maria Grazia la ragazza brasiliana che somiglia a Denise Pipitone

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 26 maggio 2021, i giornalisti del programma di Rai 3 hanno avuto modo di contattare la ragazza dell’America latina che tanti stavano segnalando sui social per la sua somiglianza con Piera Maggio e Denise Pipitone. Su molte pagine social erano stati fatti fotomontaggio, sovrapposizioni e decine erano state le segnalazioni anche al programma di Rai 3 che si è subito attivato cercando di contattare la ragazza. La giovane che sembrava molto somigliare a Denise Pipitone non si è tirata indietro. Si tratta di una ragazza brasiliana che ha 29 anni e si chiama Maria Grazia. Ha risposto alle domande della giornalista di Rai 3 e ha spiegato di non essere neppure a conoscenza delle tante foto circolate in rete insieme a quelle di Denise Pipitone. “Vedo una somiglianza, un po’ mi somiglia” ha detto la ragazza dopo aver visionato le immagini della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Come ha spiegato anche Federica Sciarelli in diretta a Chi l’ha visto, erano state davvero tante le segnalazioni di persone convinte che la giovane, fosse Denise. In un primo momento si era persino detto che si chiamasse anche Denise e che vivesse in Ecuador, dati che poi la giovane ha smentito.

E’ brasiliana la ragazza che somiglia a Denise Pipitone: le ultime notizie

Maria Grazia ha detto di non essere mai uscita da Brasile, vive con sua mamma e ha 29 anni. Non ci sono stati molti altri dati nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri sera tanto che, molti spettatori continuano a chiedere che si possa indagare ancora. Sono però altrettante le persone che chiedono di smetterla di segnalare ragazze anche solo per una lieve somiglianza e di metter su ogni volta un caso.

La voglia di riportare Denise a casa sembra essere davvero tanta e a volte anche l’entusiasmo di chi crede di avere delle risposte può sembrare spropositato.