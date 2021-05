Denise Pipitone un’altra segnalazione: è una ragazza dell’Ecuador che parla a Chi l’ha visto

Da 17 anni Piera Maggio e Pietro Pulizzi cercano Denise, la piccola scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Una storia, quella di Denise Pipitone che oggi ha 21 anni, che ha sempre destato tantissima curiosità nell’opinione pubblica. Non solo. Ci si aspetta che Piera ritrovi la sua Denise e per questo l’attenzione intorno a questa vicenda non è mai calata. Nel corso degli anni sono successe tante cose ma negli ultimi due mesi, dopo la segnalazione arrivata dalla Russia e tutta la storia di Olesya, i riflettori sulla vicenda di Denise, sono tornati ad accendersi. Non sono mancate quindi le nuove segnalazioni. Tra le più recenti, quella di una ragazza rumena, Denisa, che vive in Calabria. La ragazza ha raccontato la sua storia e ha dimostrato di non avere nulla a che fare con Denise Pipitone ma la procura di Marsala, per non lasciare niente di intentato, ha sottoposto la giovane a un test del dna.

Dai social continuano ad arrivare moltissime segnalazioni e nella puntata di Chi l’ha visto di oggi si parlerà di una ragazza dell’Ecuador che è stata segnalata anche al programma. Dalle prime anticipazioni che arrivano in merito alla nuova puntata di Chi l’ha visto, si apprende che i giornalisti del programma di Rai 3 sono entrati in contatto con la ragazza dell’Ecuador e che l’hanno anche intervistata. Nella diretta di oggi, 26 maggio 2021, capiremo quindi quello che la giovane ha raccontato ai giornalisti del programma condotto da Federica Sciarelli.

Una nuova segnalazione sul caso Denise Pipitone: una ragazza dell’Ecuador

Dalla foto postata sui social ufficiali del programma Chi l’ha visto, si può notare una grande somiglianza tra Piera Maggio, la ragazza della foto e le immagini di Denise da piccola. Ma ancora una volta sul caso ci si divide: c’è chi pensa che non si dovrebbero mostrare queste immagini prima di fare approfondimenti e chi invece invita tutti a segnalare. Nel corso della puntata di oggi del programma di Rai 3 avremo comunque modo di capire maggiori dettagli su questa storia. La segnalazione relativa alla ragazza era arrivata già ieri ma per la prima volta questa sera, potremo a quanto pare, ascoltare la sua voce.

Nel frattempo in Sicilia qualcosa si muove. Nelle ultime ore l’ex collega di Anna Corona ha raccontato alla giornalista de La vita in diretta Lucilla Masucci qualcosa che non aveva detto in 17 anni, neppure al processo.