Maltempo in Germania ultime news: sale il bilancio di morti e dispersi

Sale il bilancio di morti e dispersi in Germania dopo l’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la parte occidentale del paese causando danni irreversibili. Secondo le prime notizie di ieri, i morti erano 11 e i dispersi circa 70. Ma la situazione è notevolmente peggiorata nel giro di pochissime ore e adesso si parla di almeno 80 morti e circa 1.300 dispersi nelle acque. Una vera e propria tragedia, dunque, con gli addetti ai lavori che a distanza di ore stanno ancora lavorando per trovare le persone di cui si sono perse le tracce.

La situazione è drammatica. Sono state sospese le comunicazioni telefoniche e le forniture di energia elettrica sono state interrotte per almeno 165mila persone. Ecco le ultime novità sull’alluvione in Germania occidentale.

Maltempo in Germania ultime news: le zone più colpite

Il maltempo ha attanagliato tutto il paese ma soprattutto la sua parte occidentale. Per adesso sono 80 i morti, secondo quanto affermato un portavoce della polizia tedesca interpellato dal Bild. Ma il bilancio è destinato a aumentare con il trascorrere delle ore.

Insomma una situazione drammatica nella zona della Renania Nord Westfalia e in quella della Renania-Palatinato in cui si registrano rispettivamente 30 e 50 decessi. La pioggia copiosa scesa per ore ha causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua che si è riversata prepotentemente nelle strade causando la caduta di alberi e allagando case e cantine. Molte persone hanno perso la vita nelle loro abitazioni, travolte dalla furia omicida dell’acqua. Anche due Vigili del Fuoco, arrivati sul posto per prestare soccorso, sono morti travolti dall’acqua. I 1.300 dispersi si registrerebbero soprattutto nella regione di Ahrweiler: a darne notizia è il sito di Die Welt che parla di difficoltà di entrare in contatto con le persone della zona perché le linee telefoniche sono saltate proprio a causa di quanto accaduto.

Maltempo in Germania news: miglioramenti a partire da oggi

La situazione è davvero molto delicata e sono ancora molti i Vigili del Fuoco impegnati nelle zone colpite dal forte maltempo per cercare di ripristinare una situazione di normalità e “liberare” dalle abitazioni allagate le persone ancora in vita. Secondo le previsioni meteo, la morsa del maltempo dovrebbe allentarsi già a partire da oggi, dopo giorni di pioggia incessante che ha provocato quella che può definirsi una vera e propria tragedia.

La stampa popolate tedesca parla di “alluvione del secolo”: non si era mai vista, infatti, negli ultimi anni, una situazione simile. Sono almeno 15mila le persone al lavoro nelle zone più colpite.