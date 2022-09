10 persone accoltellate e uccise a caso a Saskatchewan, in Canada: è caccia ai due killer

Sono almeno dieci le persone trovate morte in Canada dopo l'accoltellamento di questa notte: si cercano i due killer al momento in fuga

Non c’è ancora un fermo ma ci sono due foto che sono state mostrate su tutti i Tg nazionali e che stanno facendo il giro del mondo. Sono le foto delle due persone che questa notte , orario italiano, hanno ucciso dieci persone ( bilancio che purtroppo potrebbe anche aggravarsi). Le autorità canadesi stanno cercando due uomini per l’accoltellamento di massa che ieri ha provocato almeno 10 morti e 15 feriti nel Saskatchewan, nel Canada centrale. Le autorità hanno identificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson . Le foto dei due aggressori, sono state mostrate su tutti i media anche per invitare tutti i cittadini canadesi a prendere le dovute precauzioni. La coppia di killer infatti, non è stata ancora bloccata, al momento, le autorità sanno che i due stanno viaggiando a bordo di una Nissan Rogue nera ( ma potrebbero già aver cambiato macchina durante la loro fuga). I due sono armati e ovviamente, dopo aver ucciso 10 persone, non si faranno scrupoli qualora dovessero ammazzare ancora, per garantirsi la libertà.

Damien Sanderson e Myles Sanderson, sono ricercate per gli attacchi, sembra sferrati in maniera casuale. La polizia ha chiesto ai residenti della zona di usare la massima cautela e rimanere se possibile in casa. Per il premier Trudeau si è trattato di attacchi “orribili e scioccanti”. La polizia canadese ha rinvenuto “dieci cadaveri in luoghi diversi della James Smith Cree Nation (una riserva di nativi americani) e di Weldon”.

10 persone uccise in Canada: le ultime notizie

La Royal Canadian Mounted Police del Saskatchewan, Alberta e Manitoba stanno indagando congiuntamente sugli accoltellamenti. “Stiamo dedicando il numero massimo di risorse a questa indagine”, ha affermato l’assistente commissario Rhonda Blackmore in una dichiarazione. “Lasciatemi essere chiaro stiamo ancora cercando i due sospetti. Chiediamo ai residenti del Saskatchewan e delle nostre province vicine di essere vigili. In questa fase della nostra indagine, riteniamo che alcune delle vittime siano state prese di mira dai sospetti e altri siano stati attaccati casualmente” ha detto Blackmore.

I soccorritori hanno descritto scene raccapriccianti. “E’ orribile quello che è successo nella nostra provincia oggi”, ha detto Rhonda Blackmore, assistente del commissario della Polizia reale canadese. I feriti sono stati trasportati anche con due elicotteri in differenti ospedali.