Si diffonde la notizia della morte della regina Elisabetta ma Royal Central smentisce

Circola nel Regno Unito la notizia della morte della regina Elisabetta : sono ore di grande ansia

E’ davvero un giorno triste per il Regno Unito e per il mondo intero perchè la sensazione è che nelle prossime ore, avremo una notizie di quelle che speravano di non leggere, come se la regina Elisabetta II fosse immortale e ci avrebbe accompagnati ancora per molti anni. E invece, nel Regno Unito sono molti a credere in questi minuti che purtroppo la regina Elisabetta sia già passata a miglior vita. Si sta diffondendo in questi minuti la notizia della morte della regina Elisabetta tanto che la famiglia reale, via social, con l’account Royal Central ha voluto smentire con una nota ufficiale queste voci. Gli esperti, che conoscono bene anche le mosse della famiglia reale inglese pensano che la comunicazione ufficiale, arriverà solo quando tutti i parenti di Elisabetta saranno al suo fianco in Scozia. In questo caso quindi, si starebbe solo attendendo l’arrivo di Meghan ed Harry in viaggio per raggiungere la dimora di Balmoral.

Le notizie però vengono smentite, lo ribadiamo. Una nuova nota ufficiale è stata diramata intorno alle 16 per smentire quindi tutte le voci circolate, soprattutto sui social, in questi minuti. La regina Elisabetta non è morta.

La nota ufficiale sulle condizioni di salute della regina Elisabetta

“Buckingham Palace will next release a statement regarding The Queen’s health only when there is something to report. Until then, the atmosphere remains somber, with Her Majesty’s health problems appearing to have taken a turn for the worse” si legge nella nota. La traduzione: “Buckingham Palace rilascerà una dichiarazione sulla salute della regina solo quando ci sarà qualcosa da segnalare. Fino ad allora, l’atmosfera rimane cupa, con i problemi di salute di Sua Maestà che sembrano aver preso una brutta piega.“

Queste le ultime notizie mentre la BBC continua a seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti per tenere informati i sudditi di sua maestà in questi minuti davvero drammatici per il Regno Unito.