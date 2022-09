Harry e Meghan corrono al capezzale della regina Elisabetta, Kate resta a Londra

Anche Harry e Meghan cambiano i loro piani e volano in Scozia per stare al capezzale della regina Elisabetta: le sue condizioni sono gravi

Sono ore di grande apprensione quelle che il Regno Unito sta vivendo. Un comunicato stampa ufficiale che informa delle condizioni della salute della regina Elisabetta è qualcosa di serio, che fa temere il peggio. E il fatto che Carlo e Camilla siano immediatamente corsi al castello di Balmoral per stare vicini alla regina, è un altro segnale d’allarme. Non è un caso che la BBC abbia persino deciso di cambiare l’intera programmazione della giornata per dare le ultime notizie ai sudditi di sua maestà che, dopo aver visto la regina, insieme alla nuova primo ministro inglese nominata martedì, non si aspettavano forse oggi, di avere questo cambio di rotta. Anche William è arrivato da poco presso la dimora preferita di sua maestà e, stando a quanto riferisce la stampa inglese, nei prossimi minuti è atteso l’arrivo di Harry e Meghan. Il nipote della regina Elisabetta e sua moglie, sono in Europa per impegni che però non avrebbero previsto deviazioni verso Londra. La decisione è stata immediata: Harry, una volta saputo delle condizioni di sua nonna, avrebbe deciso di correre nel Regno Unito per stare al suo fianco. E insieme a lui ci sarebbe anche Meghan. Non c’è, almeno per il momento, Kate. Oggi infatti i tre figli di William e Kate hanno iniziato la scuola e la duchessa di Cambridge è rimasta a casa per aspettare i piccoli che saranno informati delle condizioni di salute della regina nelle prossime ore.

Ore di grande ansia per il Regno Unito: si prega per la regina Elisabetta

Tutti e quattro i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, dopo la notizia sull’aggravamento delle sue condizioni. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie. Pochi minuti fa in Scozia è arrivato anche William. Si attendono ora anche Meghan ed Harry che dovrebbero arrivare presso il castello, a breve.