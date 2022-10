Tragedia di Halloween a Seul: almeno 150 morti dopo una folle calca

Il bilancio è drammatico: sono almeno 150 le persone morte a Seul, tutti giovanissimi tra i 15 e i 20 anni

Che cosa sia successo realmente in una manciata di minuti a Seul, lo stabiliranno le indagini. Ma il bilancio, che purtroppo nelle prossime ore potrebbe salire, è drammatico. I festeggiamenti per Halloween si sono trasformati in una vera e propria tragedia. Da ore si fa la conta delle vittime: sono almeno 151 le persone morte, tutti giovanissimi. E almeno altre 200 persone sono rimaste ferite e un centinaio sarebbero nella lista degli scomparsi non rientrati a casa, probabilmente, ci sarà da aggiornare questo drammatico bilancio. Ma che cosa è successo? Una calca assurda, in un quartiere pieno di giovani, attirati probabilmente, raccontano i media locali, dalla presenza di una celebrità nel quartiere. Siamo infatti in una delle zone della movida della capitale coreana. Si sarebbe quindi diffusa la voce della presenza di questa star in un locale e centinaia di persone si sarebbero avvicinate al posto e accalcate, nella zona di Itaewon, con la speranza di incontrare questo beniamino. Una corsa che ha portato poi a un sovraffollamento della zona, una calca che ha portato i ragazzi a travolgersi a vicenda. Quasi incredibile pensare che siano morte 150 persone.

Tragedia di Halloween a Seul: muoiono oltre 150 giovanissimi in una calca

Circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco e almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie.

Sono 355 le segnalazioni di persone scomparse dopo la calca, ha dichiarato il governo metropolitano di Seul come riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Secondo le autorità molte delle vittime erano adolescenti e giovani intorno ai 20 anni. Tutto è successo ieri, intorno alle 22,20. Il tragico bilancio potrebbe salire ancora, ha affermato il capo dei Vigili del fuoco Choi Seong-beom, perché la prassi richiede che il decesso sia certificato dagli ospedali, dove molti sono stati trasportati in condizioni disperate.

Le ipotesi della polizia

Non solo la presenza di una celebrità in un bar della zona. Altre voci si sono spinte all’ipotesi terrorismo, parlano di un gas pericoloso sparso all’interno di un locale che avrebbe provocato la fuga dei clienti.