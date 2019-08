Pensioni quota 100 ultime notizie: cosa cambia dopo le dimissioni di Giuseppe Conte?

Dopo la punga giornata del 20 agosto 2019 che ha visto le dimissioni di Giuseppe Conte, premier del Governo Giallo Verde, il day after porta con se le domande e i dubbi di chi vuole capire che cosa succederà adesso. Che ne sarà dei provvedimenti presi da questo governo ? In particolare grande attenzione al tema “pensioni”. Sono tantissimi gli italiani a chiedersi che cosa ne sarà di quota 100 e oggi, le ultime notizie, ci rivelano che è davvero ancora presto per immaginare quello che sarà, visto ce attualmente non è ancora chiaro quello che succederà nei prossimi giorni e chi prenderà in mano le redini di un governo che deve ritrovare la sua guida.

Ricordiamo che quota 100 è stata fortemente voluta dalle Lega ma appoggiata anche dal Movimento 5 stelle che farebbe una pessima figura a tornare indietro sui suoi passi e chiedere una ulteriore riforma. E visto che di cose da fare, anche più urgenti, sembrano essercene tante, prima di tornare al voto, immaginiamo che almeno per il momento non ci saranno novità per quello che riguarda questo aspetto della riforma pensioni.

QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: CHE NE SARA’ DELLA PENSIONE ANTICIPATA?

Secondo quelle che sono quindi le ultime news, Quota 100, in teoria, dovrebbe rimanere una misura stabile. Beneficia dello status di riforma finanziata fino al 2021, il che dovrebbe quindi garantire lo scivolo di pensionamento anticipato almeno per un altro anno a coloro che già hanno, o andranno a maturare, i requisiti previsti. Non dovrebbero esserci quindi dei clamorosi cambiamenti in questo senso anche se, dopo tutto quello che abbiamo sentito nell’aula del Senato ieri, ci si può davvero aspettare di tutto.

Ad allarmare sono stati tra l’altro, i risultati portati da quota 100. Secondo gli ultimi dati analizzati in questo mese ( leggi qui i dettagli e i numeri ), a fronte di un numero elevato di italiani che accettando di andare in pensione con quota 100, solo pochi giovani entrerebbero nel mondo del lavoro.

Le alleanze che potrebbero nascere nelle prossime ore porteranno anche a comprendere come si ci muoverà in questo ambito. Se infatti il Movimento dovesse trovare un accordo con il PD per governare nei prossimi mesi, visto che tra le cose da scongiurare c’è anche l’aumento dell’Iva, il gruppo guidato da Zingaretti potrebbe chiedere di prendere dei soldi da quelli stanziati per quota 100. Insomma tutto è ancora possibile.