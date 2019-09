Quota 100 ultime notizie, di pensioni parla Gualtieri: cosa farà il Governo

Inizia il corso del nuovo Governo e iniziano i primi lavori su quello che si farà nei prossimi mesi e anche nelle prossime settimane visto che di provvedimenti da portare avanti ce ne sono diversi. Per tutto il mese di agosto, aspettando che il politici decidessero come e con chi allearsi, gli italiani si sono chiesti che cosa ne sarebbe stato di alcuni dei provvedimenti presi dal Governo della Lega e dei 5 stelle. Tanti i dubbi sul reddito di cittadinanza ma soprattutto su quota 100. Il tema legato alle pensioni è sempre molto caro agli italiani visto che viviamo in un paese che invecchia sempre di più. Che cosa succederà quindi adesso a quota 100? Il nuovo governo ha intenzione di effettuare dei cambiamenti? La riforma sulle pensioni è tra i temi caldi? A spiegare quello che sta succedendo, e che succederà nei prossimi mesi, è stato il ministro dell’economia Gualtieri in una intervista a Repubblica.

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news al 13 settembre 2019.

QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: LA POSIZIONE DEL NUOVO GOVERNO

” In un quadro di risorse scarse l`intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma è sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale. Quota 100 ha una durata triennale e l`orientamento è lasciare che vada a esaurimento” ha spiegato il nuovo ministro Gualtieri.

Ha poi parlato anche dell’aumento dell’Iva spiegando che si tratta di un “impegno del governo” che cercherà di evitare che succeda, mentre esclude categoricamente una “patrimoniale”. Sugli 80 euro “che il governo Conte uno voleva cancellare”, dice: “con il Governo Conte due resteranno in vigore”.”Noi abbiamo intenzione di lavorare a una ampia riforma fiscale per sostenere i redditi medi e bassi ma per farlo ci vorrà del tempo” ha spiegato nella sua intervista a Repubblica il nuovo ministro dell’economia.

Questa quindi al momento la posizione del nuovo governo sul tema quota 100.