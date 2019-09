Reddito di cittadinanza ultime notizie, parla Gualtieri: si può migliorare

E’ arrivato il momento di chiarire quelle che sono le intenzioni in merito ad alcuni provvedimenti presi dal vecchio governo, in vista della nuovo corso. E a parlare nelle ultime ore è stato il neo ministro dell’Economia, Gualtieri, che ha chiarito quella che è la visione del governo giallo rosso circa il Reddito di cittadinanza. In queste ore molti italiani si sono chiesti che cosa ne sarà del reddito, se sarà confermato anche per il 2020 o se la misura sarà bloccata. A spiegare quelle che sono le ultime notizie circa il reddito di cittadinanza e le intenzioni di questo governo è stato Gualtieri che ha subito rassicurato chi conta su questo sussidio. “Il reddito di cittadinanza sarà confermato ma soprattutto sarà migliorato” queste le parole del ministro dell’Economia.

Nelle prossime settimane quindi si chiariranno quelle che sono le novità circa il reddito di cittadinanza ma al momento, resta tutto come era stato stabilito nella passata legislatura, in attesa delle migliorie delle quali il ministro ha parlato.

REDDITO DI CITTADINANZA ULTIME NOTIZIE: LA PAROLA AL MINISTRO GUALTIERI

Il ministro nella sua intervista ha spiegato che ci sarà un grande impegno in questo senso da parte del Governo che condurrà “una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali” che “può aiutare a migliorarlo”.

Assolutamente diversa invece la presa di posizione del ministro e del governo tutto sulla flat tax. Intervistato da Repubblica, il neo ministro spiega: “Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli. Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale perché violava la progressività, oltretutto alla base del modello sociale europeo insieme al welfare” .

Ed è proprio su questi temi che l’opposizione guidata da Matteo Salvini si scontrerà nelle aule ma soprattutto nei salotti televisivi dove già si è molto discusso della volontà di questo governo di non dare agli italiani quello che si aspettano ( almeno secondo la Lega).

