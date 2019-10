Manovra ultime notizie: 500 euro in più in busta paga con il taglio del cuneo fiscale

Manovra ultime notizie: 500 euro in più in busta paga l’anno con il taglio del cuneo fiscale. Questa è l’importante novità che emerge a seguito dell’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. A parlare del taglio del cuneo fiscale su Rai 3 è stato Antonio Misiani, il vice ministro all’Economia. Ha dunque spiegato che, uno dei principali obiettivi del Governo M5s-Pd, è la riduzione delle tasse per i cittadini. In particolare, il taglio del cuneo fiscale può portare fino a 500 euro in più in busta paga su base annuale.

MANOVRA ULTIME NOTIZIE: TAGLIO DEL CUNEO FISCALE E 500 EURO IN PIU’ IN BUSTA PAGA PER I CITTADINI OGNI ANNO, TUTTE LE NOVITA’

Per il Governo giallo-rosso la riduzione delle tasse per i lavoratori rientra nelle priorità così da consentire ai lavoratori dipendenti di poter ottenere qualcosa in più in busta paga. A parlarne era stato, non molto tempo fa, il Premier Giuseppe Conte. Aveva detto che il taglio del cuneo fiscale era necessario per avere maggiori risorse per i lavoratori. Dunque per i lavoratori in busta paga potrebbero arrivare circa 40 euro in più al mese.





CHI POTRA’ BENEFICIARE DEL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: SI TRATTA DEI LAVORATORI CHE PERCEPISCONO IL BONUS RENZI

Ma a chi è rivolta questa misura? Il taglio del cuneo fiscale interesserà coloro che hanno un reddito al di sotto dei 26mila euro lordi l’anno. Si tratta di una platea pari a circa 11 milioni di persone che percepiscono il bonus Renzi del valore di 80 euro. Questo provvedimento prende il nome di “operazione cuneo fiscale”.

I SOLDI STANZIATI PER IL PROSSIMO ANNO E GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO

Per l’anno 2020 è previsto uno stanziamento pari a 2,7 miliardi di euro, come previsto dalla Nota di aggiornamento al Def. Dunque il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale dovrebbe partire dal mese di luglio. Invece, per l’anno 2021, sono previsti 5,4 miliardi di euro. Si parte perciò da quasi 500 euro in più all’anno per arrivare a 1000 euro circa nel 2021.

Dunque già dal 2020 possono esserci delle importanti novità per i lavoratori dipendenti che rientrano nella fascia di reddito stabilita. Era necessario da tempo prevedere meno tasse e più soldi in busta paga e a quanto pare con l’operazione cuneo fiscale qualcosa inizia a muoversi. Non ci resta che attendere le prossime settimane e la Manovra finanziaria ufficiale per scoprire cosa succederà a partire dal prossimo anno. Intanto il Governo sembra essere soddisfatto di questa operazione che va nella giusta direzione.