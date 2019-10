Manovra ultime notizie: spunta il Bonus Befana, di che si tratta?

Manovra finanziaria ultime notizie, arriva il Bonus Befana: cos’è? A chi è rivolto? In queste ore si parla della Manovra finanziaria e dei provvedimenti in essa contenuti. Tra questi c’è il Bonus Befana che è una misura che punta alla lotta all’evasione fiscale. In che modo? Si vogliono incentivare i cittadini a effettuare acquisti tramite carte di credito e bancomat, piuttosto che utilizzando i contanti. Il meccanismo di questo bonus è il cashback: significa che, sulla base di quanto speso, viene restituita una somma ai cittadini. Scopriamo come funziona il bonus befana e quali sono i benefici per i cittadini e per lo Stato.

MANOVRA FINANZIARIA: SPUNTA IL BONUS BEFANA

La lotta all’evasione fiscale è uno dei principali punti di questo Governo. Lo aveva dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte qualche giorno fa, parlando dell’evasione fiscale che è una piaga per l’Italia e dalla quale sarebbe possibile ricavare molto denaro da poter investire in altro. Ma come fare per combattere l’evasione fiscale? Con il Bonus Befana si vogliono incentivare i cittadini a utilizzare carte e bancomat. In questo modo i commercianti e i fornitori di servizi a vario titolo sono costretti a fare la ricevuta fiscale.





Il meccanismo è semplice. Con il Bonus Befana, provvedimento in fase di studio, ci sarebbe una sorta di regalo per i cittadini. Il Governo M5S-Pd sta pensando a un cashback, ovvero a una restituzione di denaro, nello specifico di parte dell’Iva. Tale provvedimento riguarda chi utilizza bancomat e carta per fare qualsiasi tipo di acquisto, invece di pagare in contanti.

Il bonus, così come ipotizzato, potrebbe riguardare le spese fino a un massimo di 2.500 euro, dai quali sono però esclusi i beni di lusso. Verrebbe restituita dunque una percentuale pari al 19% da accreditare sul conto corrente. Insomma, il Bonus Befana sembra essere anche abbastanza generoso.

In Italia l’utilizzo dei contanti è ancora molto diffuso a discapito di carte e bancomat. Utilizzare invece i pagamenti elettronici è una pratica che consente di combattere l’evasione fiscale “dal basso”, dai cittadini stessi, che ottenendo qualcosa in cambio dallo Stato sono incentivati a non usare il contante. In realtà tutto potrebbe essere pagato in questo modo, dal caffè alla spesa al supermercato, facendo in modo che tutti i pagamenti siano tracciati. Conte ha fatto sapere che la lotta all’evasione non ha lo scopo di svantaggiare né i commercianti né i cittadini, ma di fare in modo che l’utilizzo del bancomat diventi vantaggioso per tutti.