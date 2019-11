Arriva il Bonus di Natale per l’acquisto di televisori: come funziona

Arriva il bonus di Natale per l’acquisto di televisori, purché rispondano a determinati requisiti. Il bonus è contenuto il un Decreto legge del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà attivo dal 18 dicembre 2019. Prevede un bonus per coloro che acquistano una tv o un decoder, purché siano di ultima generazione. A partire dal 30 giugno del 2022, infatti, tali apparecchi saranno necessari. I televisori dovranno essere in grado di ricevere il segnale tv che verra trasportato attraverso la nuova tecnologia Dvb-T2 lungo le frequenze del digitale terrestre. Ma chi potrà richiedere questo bonus? Quanto spetta? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus di Natale sui televisori.

Bonus di Natale per l’acquisto di televisori: chi può richiederlo e come funziona

A poter usufruire dello sconto sono le famiglie in difficoltà che, al momento dell’acquisto, potranno chiedere uno sconto che arriva fino a un massimo di 50 euro. Questo può essere utilizzato per acquistare una nuova tv di ultima generazione o un decoder. Ovviamente, se il televisore o il decoder hanno un costo inferiore a 50 euro, il bonus avrà un valore più basso.

Per richiedere lo sconto le famiglie dovranno compilare un’autocertificazione in cui dichiarano di appartenere alla categoria reddituale che può accedere al bonus di Natale sull’acquisto dei televisori. L’indicatore Isee non deve superare i 20 mila euro.





Una volta ricevuta la richiesta, il negoziante ha l’onere di inserire, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il codice fiscale dell’acquirente. Solo in tal modo sarà autorizzato a concedere lo sconto. Bisognerà fornire al punto vendita anche il documento di identità. Lo sconto non sarà dunque immediato, ma verrà recuperato sotto forma di credito di imposta.

Cosa accade in caso di dichiarazioni false da parte degli acquirenti in fase di acquisto? Tutti i rischi

Cosa rischia chi dichiara una cosa non vera per ottenere questo sconto? Nel caso in cui si scoprissero truffe di questo genere, l’acquirente dovrebbe innanzitutto restituire il bonus. Sarebbe poi sottoposto a controlli da parte di Inps, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

Dunque questo bonus sull’acquisto dei televisori è pensato per anticipare i tempi rispetto all’entrata in scena della nuova tecnologia Dvb-T2. Dal 30 giugno 2022 sarà infatti indispensabile avere dispositivi in grado di recepirla per poter guardare la tv. Chi vuole e può ricevere il bonus di Natale di massimo 50 euro, dovrà dunque seguire gli step di cui vi abbiamo parlato sopra per ottenerlo e ricevere lo sconto in questione.