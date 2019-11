Dichiarazione dei redditi: come fare per correggere gli errori prima e dopo il 2 dicembre

Dichiarazione dei redditi: come fare per correggere gli errori prima e dopo il 2 dicembre? E’ possibile presentare il modello PF sia prima che dopo quella data e per le sanzioni ci sarà un calcolo attraverso il ravvedimento operoso. Come sappiamo la dichiarazione dei redditi può essere soggetta a errori che devono ovviamente essere corretti per evitare problemi più gravi in futuro. Coloro che nella compilazione del 730 hanno inserito dati sbagliati possono ancora rimediare con il modello PF da presentare entro il 2 dicembre 2019. Per fortuna anche dopo questa data si può rimediare, se ci si accorge che qualcosa non va. La scadenza in questo caso è entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto al periodo relativo alla dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi: con il modello PF si possono correggere gli errori, quanto costa?

Come vi abbiamo detto, eventuali errori o modifiche al modello 730 possono essere effettuate con il modello PF sia prima che dopo il 2 dicembre 2019. Ma cosa succede? Quanto bisogna pagare per apportare queste correzioni?

Si può usufruire delle regole del ravvedimento operoso per fare queste correzioni. Il costo delle sanzioni dipenderà dalle tempistiche di pagamento. E’ chiaro dunque che conviene saldare, il prima possibile, le irregolarità per pagare di meno.

La scadenza del 2 dicembre: cosa succede?

Il 2 dicembre 2019 è la data ultima per presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018. C’è chi comunque l’ha già inoltrata, salvo poi accorgersi della presenza di alcuni errori o dell’omissione di informazioni rilevanti. Dunque, come vi abbiamo detto, ancora non è troppo tardi e si può rimediare quanto prima, sia entro il 2 dicembre che dopo. Scopriamo come funziona.

Come funziona il modello Redditi PF 2019

Il modello redditi PF 2019 va presentato barrando la casella con la voce “Correttiva nei termini“, che è presente nel frontespizio. Dunque si può correggere o aggiungere qualcosa. A questo punto il contribuente dovrà pagare non solo le somme dovute per la differenza, ma anche una sanzione e gli interessi. Per fortuna il pagamento della sanzione è previsto in maniera ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.

Dopo la data del 2 dicembre può correggere gli errori entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi errata. Dunque, per la dichiarazione 2019, si parla del 31 dicembre 2024. Nel frontespizio del modello Redditi va indicato, in questo caso, il codice 1. Anche in questo caso vengono applicate le regole del ravvedimento operoso ai contribuenti per quel che concerne le sanzioni.

