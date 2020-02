Bonus facciate 2020: cos’è e come funziona, la guida

Cos’è Bonus facciate 2020? Molti di voi si staranno, appunto, chiedendo come funziona realmente questo bonus. Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, i contribuenti dal prossimo anno potranno anche beneficiare della nuova detrazione IRPEF 2020, ovvero quella per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute. Questo bonus servirà a dare un volto tutto nuovo alle nostre città, ma vediamo ora insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

COS’È IL BONUS FACCIATE 2020: TUTTI I DETTAGLI DA CONOSCERE

Il nuovo bonus casa 2020 si chiama bonus facciate e avrà il compito di dare un volto nuovo alle nostre città. I contribuenti potranno, così, beneficiare di uno sgravio del 90% in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non. Tenendo conto dell’emendamento dei relatori, depositato presso la commissione Bilancio del Senato e poi approvato, il bonus facciate 2020 è stato modificato con i seguenti punti:

è diventato un bonus autonomo, pertanto è stato eliminato ogni riferimento al bonus ristrutturazioni;

non si può applicare agli interventi sugli impianti, ma solo su ciò che riguarda le strutture opache della facciate;

non è ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione;

il bonus facciate 2020 pari al 50% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Scendendo nel dettaglio, con il bonus facciate 2020 i beneficiari potranno godere di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020. L’articolo 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che le spese, riguardanti gli interventi edilizi finalizzati al recupero e al restauro della facciata, possono essere portate in detrazione dalle tasse. Bisogna tenere conto, sempre, di determinati dettagli:

la detrazione delle spese è al 90%;

vale solo per le spese del 2020;

potrebbe essere inserito un limite di spesa pari a 192mila euro;

potrà essere riconosciuta anche in caso di manutenzione ordinaria;

sarà cumulabile con altre misure di risparmio energetico.

Le spese ammesse al bonus facciata 2020 dovrebbero comprendere: verniciatura, intonacatura, decorazioni, rifacimento di ringhiere, marmi di facciata e balconi.

Per ulteriori informazioni è possibile leggere la guida bonus facciate 2020 pdf sul sito Agenzia delle Entrate.

