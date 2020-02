Aumento prezzo sigarette 2020: il nuovo tariffario con gli aumenti di tutti i marchi

Tempi duri per i fumatori che magari con questi rincari del prezzo delle sigarette potrebbero decidere di smettere di fumare. Il 18 febbraio 2020 sono infatti entrati in vigore i nuovi tariffari con l’aumento del prezzo delle sigarette. L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato i prezzi di vendita per alcuni marchi di sigarette, con rincari che variano tra i 5 e 10 euro al chilo, pari ad aumenti tra 10 e i 20 centesimi in media a pacchetto. Un provvedimento, quello dell’Agenzia, che arriva a meno di due mesi dall’aumento delle accise deciso dall’ultima Legge di Bilancio. Non tutti i marchi hanno subito l’aumento dei prezzi ( troverete nella gallery il tariffario completo con tutti i marchi ) .

I rincari interessano anche altri prodotti come sigari e tabacco in genere e non riguardano tutti i brand di sigarette come detto in precedenza. Tra quelli coinvolti in questa tornata ci sono Philip Morris, Marlboro, Merit, Muratti, Chesterfield e altri.

AUMENTANO I PREZZI DELLE SIGARETTE IL TARIFFARIO AGGIORNATO MARCHIO PER MARCIO

Ecco nella gallery i prezzi di tutti i marchi di sigarette con il tariffario aggiornato al 18 febbraio 2020

Come potrete vedere dalla gallery, dove vengono riportate tutte le marche che hanno subito delle variazioni con aumento di prezzo gli aumenti vanno appunto da 10 centesimi a 20.

Tra le marche che hanno subito un rincaro e l’attuale prezzo di vendita ci sono: 821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro- AUSTIN blu e red: 4,60 euro- AUSTIN verte: 4,70 euro- CHE e CHE blanco: 4,80 euro- CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro- ELYXIR: 4,7 euro- FUTURA 4,8 euro- L&M classica e blu 5 euro- MARLBORO 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro- MARLBORO GOLD pochet pack 4,90 euro- MARLBORO Gold Touch: 5,60 euro- MERIT 5,50 euro MULTIFILTER 5,90 euro- MURATTI: 5,90 euro- PHILIP MORRIS classic SSL blue e rossa 5,90 euro- PHILIP MORRIS azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro