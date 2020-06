Saldi Estivi 2020 c’è la data di partenza: stesso giorno in tutta Italia

Sarà un’estate all’italiana molto diversa quella che vivremo. Pochi turisti, anche se ci auguriamo che tanti italiani si muovano alla scoperta dei bellissimi posti che abbiamo nel nostro paese! E si cambia anche in vista dei saldi. I negozi si stanno preparando alle nuove regole, stanno iniziando ad abituarsi ai cambianti e lo stesso vale per i clienti che pian piano prendono confidenza con il nuovo modo di convivere con il virus. Ed è per questo che la data di inizio dei saldi estivi 2020 quest’anno cambia! Una data unica per tutta l’Italia senza differenza tra una regione e l’altra.

SALDI ESTIVI 2020 C’E’ LA DATA DI INIZIO: ECCO QUANDO SI PARTE

Come richiesto da Federazione moda Italia-Confcommercio, quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha costretto i negozi a rimanere chiusi chiusi per circa 2 mesi, la stagione dei saldi verrà posticipata.

I saldi estivi partono generalmente la prima settimana di luglio anche per permettere ai turisti che arrivano in Italia di fare grandi acquisti con ottimi prezzi. Per il 2020 però le cose cambiano, anche per permettere ai commercianti di poter puntare a una durata maggiore del periodo dei saldi, con la speranza che agosto e settembre siano mesi di vera ripartenza per tutti.

La data di inizio dei saldi è stata quindi fissata per il primo agosto 2020. E’ un sabato e questa è la data di inizio dei saldi in tutte le regioni di Italia. A decretarlo è stato Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna, durante la Conferenza delle Regioni, dove si è deciso di fare il possibile per tutelare gli interessi delle aziende e dei commercianti. Nei 30 giorni precedenti al 1° agosto, però, è sospeso il divieto di effettuare vendite promozionali, dunque si potranno trovare delle promozioni speciali anche prima dell’inizio ufficiale dei saldi. Ogni negoziante quindi, potrà decidere di fare offerte e promozioni in base alle proprie esigenze.

Non ci sarà quindi un calendario per i saldi estivi come succedeva in passato. Un calendario che scandiva la data di inizio dei saldi in estate per ogni regione. Tutte le regioni Italiane infatti inizieranno i saldi nello stesso giorno: si parte il primo agosto 2020.