Bonus famiglia 2020 ultime notizie, quali sono e come richiederli

I Bonus famiglia 2020 sono davvero tanti e consentono di recuperare parte delle spese effettuate grazie a alcune disposizioni emanate dal Governo. Ma quali sono, nel dettaglio, i Bonus famiglia 2020 e come fare per richiederli in modo corretto? Ecco alcune informazioni utili da sapere per usufruirne al meglio e risparmiare soldi. Un focus con le ultime notizie con i bonus che si possono richiedere da qui alla fine dell’anno.

Bonus famiglia 2020 ultime notizie, quali sono?

L’elenco è piuttosto nutrito: dal sisma bonus al bonus energia elettrica passando per quello baby sitter e il bonus nonni. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e allora andiamo a scoprire, nel dettaglio, cosa prevedono i vari bonus e a chi sono riservati. Tra i Bonus famiglia 2020 ecco il Sisma bonus 2020 che consente di ottenere detrazioni fiscali a chi sostiene spese finalizzate all’adeguamento sismico di un edificio. C’è poi il bonus energia elettrica 2020, uno sconto sul pagamento della bolletta della luce, in favore di quelle famiglie a basso reddito o numerose. E poi il congedo parentale, ovvero la possibilità di essere esentati dal lavoro senza penalizzazioni per prendersi cura di un figlio. A queste misure si aggiunge il bonus baby sitter, un assegno di 600 euro (1.000 per chi lavora nella sanità), erogato alle famiglie con figli di età minore di 12 anni, costretti a restare a casa dopo i DPCM legati all’emergenza legata al Coronavirus.

Tra i Bonus famiglia 2020 ecco anche il bonus nonni, ovvero la possibilità di pagare i nonni se questi non abitano nel nucleo familiare dei nipoti ma allo stesso tempo se ne prendono cura. Nell’elenco dei Bonus famiglia 2020 rientra anche il bonus 500 euro riservato all’acquisto di bici e monopattini: una misura varata per alleggerire le spese dedicate all’acquisto di questi due mezzi di trasporto sostenibili. L’erogazione di questo bonus è prevista fino al termine del 2020 e riguarda i cittadini maggiorenni che vivono nelle città con più di 50.000 abitanti.

Al lungo elenco si aggiunge anche il bonus vacanze, studiato per rilanciare il turismo in Italia e pensato per le famiglie che potranno così godersi qualche giorno di relax usufruendo di un incentivo che può arrivare fino a 500 euro. L’elenco dei Bonus famiglia 2020 è insomma davvero lunghissimo e comprende una serie di incentivi pensati dal Governo per le famiglie.

Bonus famiglia 2020 ultime notizie, come richiederli?

Ogni bonus prevede un sistema di richiesta differente ma potrete trovare tutte le informazioni utili sul sito ufficiale dell’INPS. Una volta presentata la documentazione richiesta, se corretta, riceverete la cifra che vi spetta.