Bonus Mamma Domani 2021 news, importo e come richiederlo

Il Bonus Mamma Domani 2021 è la possibilità, da parte delle future mamme, di contare su un contributo dallo Stato per il sostentamento del proprio piccolo. L’incentivo vale sia per le donne che nel 2021 diventeranno madri biologiche sia per quelle che adotteranno o prenderanno in affido un bimbo. Per poter usufruire di questo bonus, che sarà erogato direttamente dall’Inps, occorre essere in possesso di alcuni requisiti. Scopriamo quali e anche quale sarà l’importo su cui poter contare. Una piccola guida con quelle che sono le ultime news in merito al bonus Mamma domani 2021.

Bonus Mamma Domani 2021 ultime news: importo e requisiti

Il Bonus Mamma Domani 2021 consiste in un contributo di 800 euro che può essere richiesto all’Inps già prima della nascita del piccolo. A partire dal settimo mese di gravidanza, infatti, la futura mamma può già ufficializzare la sua richiesta. Ma c’è tempo per farlo anche dopo. Come già anticipato, il contributo può essere chiesto anche da quelle donne che nel 2021 hanno adottato o preso in affidamento un bambino e che rientrano a tutti gli effetti nella platea di beneficiare previste dallo Stato. Il Bonus Mamma Domani 2021, anche chiamato premio alla nascita, viene concesso dall’Inps in un’unica soluzione. Si riceve cioè una volta soltanto e non può essere richiesto a meno dell’arrivo di un altro bebè. Non concorre alla formazione del reddito.

Ricapitoliamo poi i requisiti necessari per accedere al bonus. Possono richiedere l’incentivo Inps le madri adottive, affidatarie o biologiche che siano residenti in Italia oppure abbiano cittadinanza italiana o straniera (comunitaria o non comunitaria). Le cittadine straniere devono essere regolarmente soggiornanti in Italia per poter avere diritto al bonus, altrimenti saranno escluse.

Bonus Mamma Domani 2021 ultime news: come richiederlo

Questo incentivo deve essere richiesto all’Inps perché è proprio l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale che su occuperà della sua erogazione, una volta verificati che i requisiti della richiedente siano effettivamente quelli considerati necessari. La domanda di richiesta del Bonus Mamma Domani 2021 avviene in via telematica, attraverso il portale web Inps nella sezione Prestazioni e Servizi. Occorre effettuare l’autenticazione attraverso PIN Inps oppure identità SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, per richiedere il Bonus Mamma Domani 2021 si può telefonare al Contact Center Inps, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

Se non siete troppo pratiche, infine, potrete rivolgervi a un qualsiasi Patronato della vostra zona che saprà aiutarvi nel migliore dei modi e ufficializzerà la vostra domanda di bonus.