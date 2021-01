Bonus studenti universitari: come ottenere fino a 2mila euro

Al via il Bonus studenti universitari dedicato al rimborso delle spese universitarie sostenute nell’anno accademico 2018-2019. Un incentivo pensato dallo Stato per andare incontro ai giovani che, per frequentare le varie università d’Italia, si trovano costretti ad affrontare spese molto alte. Chi ha diritto a questo sostegno economico? Secondo quanto specificato dall’Inps che si occupa della sua erogazione, il bonus è pensato per figli, orfani ed equiparati di lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche dell’Istituto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Bonus studenti universitari: sui requisiti utili per ottenerlo, sulle modalità di richiesta e sulla cifra alla quale si può aspirare per il sostentamento universitario.

Bonus studenti universitari: info e requisiti

Il bando per la richiesta è stato pubblicato lo scorso 21 dicembre 2020 sul portale dell’Inps. Prevede l’erogazione di un bonus fino a 2mila euro per gli iscritti ai corsi universitari di laurea e post laurea. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fissa subito i requisiti di coloro che possono avere accesso a questo incentivo: possono fare richiesta i figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; di iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e di iscritti al Fondo ex IPOST. Tutti gli altri sono in automatico esclusi dal bonus. Ancora, tra i requisiti necessari, occorre avere un’età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando. Inoltre colui che richiede il bonus universitario non deve aver già usufruito, per l’anno accademico 2018-2019, di altri rimborsi analoghi erogati dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell’importo della borsa di studio messa a concorso. Ancora, serve avere una media di almeno 24/30 sui voti ottenuti ai vari esami e non bisogna poi aver vinto il bando Inps Collegi Universitari per l’anno accademico 2018-2019.

Bonus studenti universitari: come iscriversi

Come fare domanda per ottenere questo bonus? La domanda può essere presentata dal singolo studente fino alle ore 12 del 1° marzo, esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’Inps. E’ necessario essere iscritti al portale per farlo. Se non lo siete, dovrete quindi prima creare un vostro profilo seguendo le indicazioni presenti sul sito e in un secondo momento fare domanda. Fascia di reddito Isee e il rendimento universitario saranno due fattori importanti per ottenere il bonus dall’Inps.