Bonus nido 2021 Inps news: quando e come richiederlo, i requisiti

Cosa c’è da sapere sul Bonus Nido 2021? Oggi torniamo a parlare di questo bonus, con le ultime news. Si tratta di un’agevolazione adatta alle famiglie che hanno intenzione di iscrivere i propri figli all’asilo nido. Sicuramente si tratta di un valido aiuto per tutti quei genitori che stanno affrontando, in questo periodo, delle difficoltà economiche. La misura è idonea sia per le iscrizioni nelle strutture pubbliche sia in quelle private autorizzate.

COSA C’È DA SAPERE SUL BONUS NIDO 2021 INPS: COME RICHIEDERLO, LA SCADENZA E I REQUISITI

Il Bonus Nido 2021 offre la possibilità alle famiglie di ottenere delle agevolazioni per iscrivere i propri figli all’asilo nido. In quest’ultimo periodo sono diverse le case in difficoltà economiche. Avere un alleato in determinate circostanze può tornare utile alle famiglie a basso reddito, che non potrebbero permettersi di pagare la retta dell’asilo nido. Adatta sia per le strutture pubbliche che per quelle private autorizzate, tale misura rappresenta un aiuto alle coppie che hanno bambini al di sotto dei tre anni che soffrono di gravi malattie per cui hanno bisogno di assistenza continua. Ma qual è la scadenza del Bonus Nido 2021? La richiesta va effettuata entro la fine del mese di febbraio 2021, tenendo in considerazione determinati dettagli. Le famiglie possono presentare una dichiarazione Isee, che non deve superare i 25mila euro. In questo caso, è possibile richiedere un’agevolazione di massimo 3mila uero. Se i redditi sono compresi tra i 25mila e i 40mila euro, il bonus è di 2.500 euro. Per le famiglie che hanno un reddito superiore ai 40mila euro, è disponibile la somma di 1.500 euro.

La domanda va fatta sul sito ufficiale dell’Inps, effettuando l’accesso con le proprie credenziali nell’area utente. Quando la richiesta verrà inoltrata, bisognerà attendere qualche settimana per avere la risposta da parte dell’Istituto previdenziale, che solitamente avviene attraverso l’email solo nel caso in cui sia stata accettata la richiesta. La misura per iscrivere i bambini all’asilo nido è valida fino al 30 giugno 2021. Dal mese di luglio verrà poi sostituita con l’assegno universale per i figli.

Il nuovo Governo Draghi ha generato non pochi dubbi sui vari bonus. Attraverso alcune dichiarazioni del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica, è stato possibile farsi un’idea sulle agevolazioni che verranno rese disponibili. È comunque già certo che è possibile richiedere quello dedicato alle famiglie che necessitano di iscrivere i propri figli all’asilo nido.