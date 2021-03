Proroghe scadenze auto 2021: cosa sapere su bollo, patente e revisione

Occupiamoci delle proroghe delle scadenze 2021 che riguardano l’automobile, in particolare bollo, revisione e patente. Anche per quest’anno, così come è stato per il 2020, il Governo ha deciso di posticipare alcuni pagamenti relativi alle auto per andare incontro a tutti coloro che stanno vivendo momenti di grande difficoltà economia a causa della pandemia che non accenna a arrestarsi.

In alcuni casi le decisioni spettano alle singole regioni e quindi cambiano le regole a seconda di dove si è residenti. Ci riferiamo per esempio al bollo la cui scadenza per il momento è stata posticipata solo in alcune regioni mentre le altre non hanno preso provvedimenti al riguardo. Facciamo allora il punto della situazione a oggi, 19 marzo 2021.

Proroghe scadenze auto 2021: bollo

Per quanto riguarda il bollo auto, come dicevamo, proroghe e sospensioni sono state decise solo da alcune regioni quindi occorre informarsi con gli organi competenti a seconda di dove si è residenti. Tra le regioni che hanno deciso per lo slittamento del pagamento del bollo c’è a oggi la Lombardia che ha esentato dal pagamento per il 2021 coloro che esercitano attività di trasporto di persone tramite servizio di noleggio di autobus o macchine con conducente o taxi. In Campania il pagamento del bollo auto con scadenza compresa tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 è slittato al 31 maggio 2021. Il Veneto ha invece sospeso il versamento in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, con proroga fissata al 30 giugno 2021. Anche in Emilia-Romagna il pagamento del bollo è stato “bloccato”. Le tasse sull’auto in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021 sono sospese fino al 31 luglio 2021.

Proroghe scadenze auto 2021: patente

Cosa sapere invece per quanto riguarda la proroga della patente? Lo scorso anno la scadenza delle patenti da rinnovare tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021 era stata fatta slittare di 7 mesi. Oggi il nuovo regolamento Ue ha esteso di dieci mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal primo settembre 2020 al 30 giugno 2021. Per coloro che hanno già usufruito dello slittamento di sette mesi ce ne sono altri sei da sfruttare con limite massimo fino al primo luglio. Anche coloro che dovranno superare l’esame di teoria per prendere la patente potranno usufruire di sei mesi in più di tempo. Infine, i fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 sono prorogati fino al 90esimo giorno dalla fine dello stato di emergenza Coronavirus.



Proroghe scadenze auto 2021: revisione

La revisione è un’altra delle spese fisse per chi è in possesso di un’automobile. Le auto con la revisione scaduta o che scadrà tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021 potranno continuare a viaggiare liberamente su strada per altri 10 mesi oltre la data entro la quale avrebbero dovuto o dovranno effettuare la revisione.