Quali sono le figure professionali più ricercate al momento?

Quando si sceglie che lavoro fare, è importante tenere a mente i propri interessi, le proprie abilità, le proprie competenze, i propri bisogni, ma anche l’andamento del mercato. Infatti, sapere quali siano le figure professionali più richieste, può aiutare anche a trovare il giusto compromesso tra cosa piace fare e guadagnare bene, perché nessuno spera di passare anni e anni di formazione in un certo settore, per poi rimanere disoccupato o sottopagato a vita.

Ecco alcuni dei lavori per i quali c’è grande richiesta e ci sono molte posizioni libere.

Sviluppatore web

Mansioni principali: Uno sviluppatore web si occupa della costruzione e della manutenzione di un sito web che sia facile da utilizzare per ogni singolo utente. Ecco alcuni dei compiti più specifici:

aggiornare i siti web;

progettare, scrivere e modificare i contenuti di un sito web;

mantenersi aggiornati sulle novità in tema applicazioni web e programmazione;

scovare qualsiasi problema di un sito web, tramite test appositamente studiati e tenendo conto delle opinioni degli utenti.

Requisiti: laurea triennale o magistrale in informatica o titoli di studio superiore. Ma è possibile anche diventare programmatore web senza laurea, frequentando dei corsi online, come quello offerto da aulab, che si impegna nel formare studenti alle prime armi, per renderli pronti ad entrare nel mondo del lavoro.

Sviluppatore software

Compiti principali: Uno sviluppatore di software si occupa di implementare e gestire programmi software. Ecco alcune mansioni più specifiche:

preparare dei rapporti sulle attività e sui progetti da fare;

risolvere errori, migliorare le prestazioni dei software;

consultare altre figure professionali.

Requisiti: laurea triennale o magistrale in informatica o titolo di studio superiore, e altre competenze più specifiche, come conoscenza di certi linguaggi di programmazione.

Assistenza sanitaria a domicilio

Mansioni principali: Un assistente sanitario a domicilio si prende cura di pazienti geriatrici o persone che non sono in grado di svolgere le attività quotidiane in autonomia o non riescono a prendersi cura di sé stessi, direttamente nelle loro case. Alcune delle mansioni più comuni sono:

aiuto nel vestire;

aiuto durante i pasti;

aiuto con l’igiene personale;

controllo base della salute, come misurare la pressione e altri parametri vitali;

piccole faccende domestiche.

Requisiti: nessuna formazione particolare, anche se spesso vengono assunti infermieri specializzati per persone con certe esigenze. Spesso è preferibile che l’assistente sanitario sia automunito (o comunque riesca a muoversi in maniera autonoma), sia disponibile a fare gli straordinari e a lavorare anche in orari scomodi.

Operaio edile

Compiti principali: Un operaio edile si occupa della costruzione di differenti strutture, come palazzi, case, ponti e altro. Tra i vari compiti, ci sono anche:

occuparsi degli strumenti di lavoro;

tenere il luogo di lavoro pulito e in ordine, per evitare danni o incidenti;

assemblare strutture temporanee;

assistere le operazioni di grandi macchinari;

regolare il traffico se si lavora su strada.

Requisiti: diploma di scuola superiore, in aggiunta anche licenze per utilizzare strumenti e materiali pericolosi, patente di diverse categorie.

Assistente di fisioterapia

Mansioni principali: Un assistente di fisioterapia, solitamente, si occupa di preparare gli strumenti e la postazione di lavoro per il fisioterapista, ma anche di:

assistere i pazienti sotto le direzioni del personale medico, durante le sedute di fisioterapia;

accompagnare i pazienti in sedia a rotelle;

aiutare i pazienti con difficoltà di deambulazione;

accogliere i pazienti;

fare l’inventario, ordinare gli strumenti necessari;

prendere appuntamenti.

Requisiti: diploma di scuola superiore e/o certificazione per l’assistenza medica, ottenuta tramite corsi specifici.

Consulente finanziario

Compiti principali: Un consulente finanziario deve dare consigli in campo finanziario ai propri clienti, in base all’andamento del mercato, e talvolta può fare anche degli investimenti per chi gli affida il proprio denaro. Tra le varie responsabilità, ci sono:

parlare con i clienti per stabilire i loro obiettivi finanziari e creare un piano personalizzato;

rispondere ai dubbi dei clienti;

consigliare i clienti seguendo determinate strategie.

Requisiti: laurea in economia e finanza e/o titoli di studio superiori.

