Arriva il nuovo servizio delle Poste: consegne lampo per il Black Friday e a Natale

Si chiama Instant Delivery ed è il nuovo servizio lanciato da Poste Italiane che garantisce consegne lampo per il Black Friday e il Natale. In novanta minuti si avrà la certezza di vedersi recapitare quanto ordinato. Un servizio dunque che punta sull’efficienza in vista di due eventi – il Black Friday e appunto il Natale – per i quali è previsto un vero e proprio boom di richieste.

Attualmente il nuovo servizio di Poste Italiane è attivo solo in alcune città ma nel giro di pochissimi giorni l’obiettivo è quello di renderlo effettivo su tutto il territorio italiano in modo da consentire consegne veloci e puntuali e accontentare un elevato numero di persone. Ecco di seguito maggiori dettagli su questa nuova opportunità da sfruttare da parte di chi ha necessità di consegne super veloci.

Arriva il nuovo servizio delle Poste: come funziona

Come funziona il nuovo servizio lanciato da Poste Italiane per consegne rapidissime? La tipologia di transazione sarà quella che avviene tra singoli soggetti in via telematica. Per usufruire del nuovo servizio per consegne lampo si dovrà accedere al sito ufficiale di Poste Italiane e poi al servizio delivery web che sarebbe quello relativo alle spedizioni. Quindi bisognerà optare per la spedizione “istant” che garantisce la consegna in un massimo di 90 minuti, selezionando la voce “today” o “tomorrow” a seconda se si vuole che la consegna venga effettuata in giornata oppure il giorno dopo. Sempre dalla pagina dedicata al nuovo servizio sarà poi possibile scegliere anche la fascia oraria di consegna tra mattina, pomeriggio e sera.

Dove è attivo il servizio di consegne lampo delle Poste

Instant Delivery è attivo anche nel fine settimana ma per adesso a usufruirne sono solamente coloro che abitano a Roma e a Milano, dove il servizio di Poste Italiane è stato lanciato. A breve però, come annunciato anche dal responsabile marketing PCL del gruppo, Gabriele Cappellini, Poste Italiane conta di rendere effettiva la possibilità di consegne lampo in tutta Italia.

Un servizio insomma necessario in un momento in cui gli acquisti on line sono aumentati in modo esponenziale. Il Black Friday e il Natale che si stanno avvicinando dovrebbero far impennare la richiesta di consegne di pacchi da parte di coloro che si affideranno all’e commerce per fare acquisti invece che andare fisicamente nei negozi.

Ed ecco che Poste Italiane, nel tentativo di stare al passo con le nuove esigenze degli utenti, ha lanciato questo servizio. L’obiettivo? Garantire consegne rapide e senza alcun rischio.

