Scontrino elettronico e Woocommerce: ecco com’è integrata la funzione di invio

Lo scontrino elettronico esattamente come la fatturazione elettronica è stato ideato per contrastare l’evasione fiscale. Ma anche se chi è più attaccato alla maniera tradizionale di lavorare non ci crederà, queste sono evoluzioni che possono migliorare, semplificare e snellire il lavoro.

Dando un netto taglio alla parte cartacea del lavoro, finalmente è diventato tutto più semplice, ma questo si è potuto solo grazie ad aziende come Gestisco Italia che ha lanciato il suo plugin wordpress per l’integrazione delle scontrino elettronico in quelle che sono le funzionalità di WordPress.

Tra l’altro WordPress è alla base del Woocommerce, piattaforma tra le più utilizzate per il commercio online. In tutto ciò quali sono i meriti di Gestisco? Li potrai leggere a questo link fatturapro.click e continuando a leggerci.

Scontrino elettronico un nuovo modo di lavorare

Lo scontrino elettronico è la novità del sistema della fatturazione elettronica. Forse parlare di fatturazione elettronica qualche anno fa avrebbe fatto venire la pelle d’oca a tanti professionisti che di lì a poco si sarebbero trovati ad avere a che fare con questo cambiamento.

Ovviamente tutti sapevano benissimo che non ci si sarebbe fermati a questo, ma si sarebbe andati ben oltre. Di lì a un anno ecco lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici che hanno portato la gestione fiscale del lavoro completamente nel mondo digitale.

Ma cos’è lo scontrino elettronico? Sostanzialmente nulla cambia dallo scontrino a cui fino a poco fa si era abituati. Gli stessi elementi obbligatori tra cui:

denominazione dell’azienda che ha emesso lo scontrino;

numero di partita IVA;

data e ora dell’acquisto;

numero progressivo del documento;

sede legale dell’azienda che ha emesso lo scontrino;

importo da pagare;

aliquota IVA e importo corrispondente.

Gestisco Italia sapeva però che in realtà molto sarebbe cambiato, e ad oggi offre la possibilità di un enorme risparmio permettendo l’emissione degli scontrini in formato elettronico, senza il bisogno di registratore di cassa.

Un unico sistema

È esattamente questo quello che offre Gestisco che ha basato il suo lavoro sul rendere semplice quello di aziende e liberi professionisti che dal 1 gennaio 2019 hanno dovuto fare i conti con il sistema della fatturazione elettronica.

Quello che viene offerto è la possibilità di avere tutto in un unico sistema che permetta la gestione semplice, veloce e immediata di tutto ciò che si lega alla contabilità dell’azienda. Grazie all’offerta di questa azienda con un unico sistema è possibile:

emettere e ricevere fattura elettronica;

emettere scontrino elettronico;

inviare i corrispettivi telematici.

Inoltre una sezione dedicata a commercialisti e revisori che possono accedere alla contabilità del proprio assistito in maniera estremamente semplice.

Il tutto seguendo la filosofia del voler semplificare il lavoro, integrando le nuove tecnologie con un sistema di lavoro già esistente, senza andarlo a stravolgere.

L’emissione dello scontrino elettronico senza registratore di cassa

Non erano pochi i commercianti al dettaglio che erano preoccupati, avevano accettato la fatturazione elettronica senza troppe problematiche nonostante le titubanze iniziali, ma sapevano che li aspettavano un altro cambiamento, proprio quello dello scontrino elettronico.

Inizialmente le possibilità di emissione previste per questa tipologia di documento erano 2, la prima prevedeva l’utilizzo di un nuovo registratore di cassa, dotato di connessione Wi-Fi. Questa comportava un’ovvia spesa per dotarsi di un apparecchio di questo genere.

La seconda possibilità era invece quella di utilizzare il servizio gratuito promosso dall’Agenzia delle Entrate, con relativa difficoltà di utilizzo di un sistema per nulla semplice. Proprio qui decide di intervenire Gestisco, fornendo con FatturaPro la possibilità di emettere lo scontrino senza registratore di cassa.

Si agisce nello stesso modo in cui si è ormai abituati ad emettere la fattura in formato elettronico. Quindi utilizzando il servizio da un qualunque apparecchio con connessione internet, può essere anche un pc o uno smartphone, senza dover sostenere la spesa di un nuovo registratore di cassa.

Ad oggi non sono poche le aziende che hanno deciso di affidarsi al sistema di Gestisco Italia con FatturaPro, questo grazie alla semplicità di utilizzo del sistema sesto che sembra essere stato pensato e creato sulle esigenze di ogni tipologia di azienda. Tra di esse anche gli shop online per i quali Gestisco ha previsto la perfetta integrazione tra le nuove modalità operative e la piattaforma Woocommerce.

