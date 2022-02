Mettersi in proprio nel 2022: quali sono i pro e i contro?

Il lavoro che fai da tempo non ti offre più alcuna soddisfazione e stai pensando di metterti in proprio nonostante il “chi te lo fa fare” a priori di parenti e amici?Oppure sei alla tua prima esperienza lavorativa e il tuo sogno nel cassetto è quello di metterti in proprio? In entrambi i casi questa guida pratica potrebbe esserti di aiuto. Nei prossimi paragrafi risponderemo ad una domanda semplicissima: quali sono vantaggi e svantaggi del mettersi in proprio nel 2022?

Vantaggi di mettersi in proprio nel 2022

Autonomia e libertà sono i due vantaggi che vengono spesso citati da chi si è già messo in proprio. In effetti la partita Iva non ha vincoli di orario né di subordinazione e questo è fondamentale per chi ha un certo spirito.

Ma mettersi in proprio significa anche poter trasformare le proprie passioni in un lavoro. Uno dei problemi principali del lavoro dipendente è la difficoltà di sentirsi realizzati. Chi lavora in proprio non deve fare i conti, ogni giorno, con questo problema.

Nel 2022 il peso di questi tre fattori psicologici potrebbe essere decisivo. La ragione è semplice: il lockdown ha fatto riscoprire la vera natura del lavoro. La statistiche parlano chiaro: sale il numero di chi lascia il posto fisso per mettersi in proprio e seguire le proprie passioni.

Certo c’è poi anche il rovescio delle medaglia a partire dall’impegno a generare un profitto che non è garantito, ma dove c’è passione, il sacrificio diventa meno pesante.

E per quanto riguarda le incombenze burocratiche? Per tanti, il solo dover aver a che fare con la Pubblica Amministrazione diventa un fattore di scoraggiamento. In realtà il carico della burocrazia viene spesso ingigantito rispetto al suo peso reale. Inoltre oggi ci sono servizi di assistenza fiscale online come Fiscozen che si occupano della gestione di tutta la parte contabile. Grazie a questi consulenti fiscali, chi sceglie di mettersi in proprio si può concentrare solo sulla sua attività.

Svantaggi del mettersi in proprio nel 2022

E per quello che riguarda i contro? Molti degli svantaggi del mettersi in proprio sono l’altra faccia della medaglia dei vantaggi e quindi incertezza, assenza di orari fissi, imprevedibilità del mercato. Ora tutti questi elementi per alcuni possono essere uno stimolo mentre per altri sono un ostacolo insormontabile. Tutto dipende da quella che è la prospettiva. I mega-trend economici del 2022, però, sono incoraggianti. Da un lato ci sono i settori che più hanno dovuto fare i conti con il lockdown e che ora sono pronti a rimbalzare (viaggi e turismo in testa) dall’altro ci sono tantissime nuove occasioni in ambito digital.

Le prospettive sono tante ed è per questo è consigliabile affidarsi a consulenti fiscali come ad esempio Fiscozen che possono aiutarti non solo ad aprire la partita iva ma anche a gestire tutti gli obblighi previsti per legge. Fiscozen è il servizio low cost di consulenza e assistenza fiscale a cui chiunque si voglia mettere in proprio nel 2022 può rivolgersi.

