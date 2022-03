Come guadagnare soldi con la fotografia: 5 modi

Si può guadagnare con la fotografia? La risposta è sì! Ci sono cinque modi per ottenere un guadagno economico attraverso questa vostra passione, che siate dei fotografi professionisti oppure no. Ovviamente, dovrete essere davvero degli appassionati dell’obbiettivo. Ogni cosa fatta con impegno e passione potrebbe portare a un ritorno economico. Prima, però, bisogna trovare la strada giusta da percorrere. Se il vostro scopo è quello di sfruttare il mondo del web per guadagnare con la fotografia, allora siete già un passo avanti. Ormai questa è l’era del digitale, dove ognuno può mettere alla prova se stesso sfruttando gli spazi che le piattaforme online rendono disponibili. Ma vediamo insieme come fare quando si tratta di fotografie.

Guadagnare con la fotografia: ecco come fare

Il web ormai rappresenta l’opzione ideale per guadagnare, anche per gli appassionati di fotografia. Oltre che per i dilettanti, c’è grande opportunità soprattutto per i professionisti di riscontrare un ritorno economico soddisfacente. La maggior parte dei modi per ottenere un guadagno, in questi casi, non richiede dei grandi investimenti, anzi. Il mondo del web offre oggi giorno le occasioni perfette per guadagnare sfruttando le proprie abilità e passioni. Chiaramente, c’è da precisare che niente è facile. Se vorrete raggiungere un guadagno soddisfacente dovrete metterci tutto il vostro impegno e dare spazio alla creatività. Prendiamo come esempio il fotografo giapponese Shota Tsukamoto, che anni fa su Instagram attirò l’attenzione con il suo piccolo porcospino, facendosi notare a un vasto pubblico. Dunque, ci vuole sicuramente tanta originalità, anche sui social network. Per aiutarvi a trovare il metodo giusto per guadagnare con la fotografia, abbiamo pensato di indicarvi i cinque modi che secondo noi possono davvero portare dei risultati.

Vendere le fotografie ai siti web

Forse ancora non lo sapevate, ma esistono dei portali che possono segnare il vostro punto di partenza. Certo questo non è di certo il metodo che vi porterà i grandi guadagni. Si tratta di un piccolo passo da fare per iniziare a lavorare e a guadagnare con le foto. Basta semplicemente iscriversi in questi programmi, inviare le proprie immagini e poi riscuotere la percentuale di guadagno. Se avete a disposizione tante fotografie, il guadagno chiaramente sarà maggiore. Un esempio di sito che consente di guadagnare con le fotografie è it.depositphotos.com. Si tratta di un’ottima opportunità, ideale per fotografi e videografi. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di un’agenzia fotografia che lavora attraverso la tecnica del microstock. Le vostre foto verranno rese pubbliche con licenze prive di royalty all’interno del sito web e voi ci avrete guadagnato soldi!

Lavorare con un magazine online

Sono sempre più numerosi i magazine online in circolazione e non solo in Italia. Molti di essi hanno la necessità di avere del materiale fotografico per condividere i loro contenuti ed è qui che entrerete in gioco voi. Chiaramente questo genere di compito deve essere svolto con professionalità. In questo caso, è necessario contattare via email le redazioni delle riviste che possono fare più al caso vostro e proporre la collaborazione. Cercate di essere convincenti, inviando subito i vostri lavori, in modo che potranno farsi un’idea. Questa strada vi permetterà di creare una rete di contatti che, nel tempo, consoliderà il vostro lavoro. Riuscendo a specializzarvi in un determinato settore, diventerete una fonte indispensabile e avrete dei guadagni fissi.

Aprire un blog di fotografia

Se la vostra intenzione non è proprio quella di vendere i vostri scatti, allora datevi una mossa e create il vostro blog personale. Il consiglio è quello di identificarvi attraverso le immagini che andrete a pubblicare. Dovrete avere un vostro stile e concentrarvi su interessi collegati tra loro. Ad esempio, potreste creare un blog incentrato sui viaggi, sugli animali o sulla moda. Insomma, scegliete il tema a cui siete più appassionati. Ciò che dovrete fare, in qualsiasi caso, è non dimenticare mai la qualità: deve essere sempre alta. Potrebbero non esserci subito dei riscontri economici, ma con dedizione, calma e impegno potrete raggiungere i vostri obbiettivi. Sicuramente un aiuto da parte di chi lavora nel mondo online, come un webmaster, gioverebbe.

Creare un sito dedicato ai matrimoni

Da sempre i matrimoni catturano l’attenzione, anche di chi è già salito sull’altare. Non solo, nel corso della sua carriera, un fotografo professionista si è sicuramente buttato in questo mondo per lavorare. Intorno alle nozze girano indubbiamente soldi, è inutile negarlo. La presenza di un fotografo è sempre richiesta in questi eventi e oggi è possibile crearsi anche un proprio spazio sul web. Dunque, create un sito per proporre alle coppie che stanno per convolare a nozze i vostri lavori. In questo modo, da tutta Italia, potrete ricevere contatti e lavorare con i matrimoni con più facilità. Saranno loro a trovare voi o il contrario, ma sicuramente oggi avere un sito web con le proprie foto aiuta. Anche in questo caso, chi non è pratico può affidarsi all’aiuto di un webmaster per costruire un buon sito. Vi segnaliamo, inoltre, che avere un profilo Instagram ben strutturato e curato può agevolare ancora di più il vostro lavoro.

Lavorare con le gallerie d’arte

Probabilmente questo è un sogno che la maggior parte dei fotografi vorrebbero realizzare. Non è di certo impossibile da raggiungere, soprattutto se le foto sono state scattate con professionalità, originalità e passione. Se secondo voi i vostri scatti hanno una valenza artista, allora mettetevi in contatto con una galleria d’arte, che può essere online o fisica. Chiaramente, è necessario scegliere tra quelle che rappresentano di più il vostro stile. Si tratta di un compito che potrebbe essere abbastanza complicato, rispetto ai precedenti, ma di sicuro i risultati economici saranno soddisfacenti.