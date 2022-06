Noleggio auto a lungo termine: sempre più richiesta la formula senza anticipo

Il segmento di mercato del noleggio a lungo termine sembra non subire gli effetti della crisi generale che sta interessando le nuove immatricolazioni, riuscendo, anzi, a far registrare numeri piuttosto positivi.

In particolare, è interessante notare come questa formula sia divenuta sempre più popolare e, se inizialmente essa era una scelta quasi esclusivamente legata a esigenze professionali, ora invece è un’abitudine diffusa anche fra i privati, come evidenziato anche dagli ultimi dati UNRAE disponibili, relativi al primo trimestre del 2022.

Tra le varie opportunità disponibili, risulta molto apprezzato il servizio di noleggio a lungo termine senza anticipo, che gli utenti premiano per la possibilità di poter entrare in possesso del mezzo evitando di dover effettuare pagamenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Noleggio lungo termine senza anticipo: chi lo richiede oggi?

In particolare, la formula senza anticipo risulta particolarmente conveniente per alcune tipologie di persone, come per esempio i neopatentati oppure chi lavora da poco e non ha ancora messo da parte troppi risparmi.

Al tempo stesso, viene apprezzata anche da tutte quelle famiglie che mensilmente devono sostenere numerose spese e quindi preferiscono non intaccare il budget al momento della firma del contratto.

Naturalmente, se questa formula è sempre più richiesta dai privati è merito anche del fatto che oggigiorno sul mercato è possibile trovare tantissime proposte interessanti e che la ricerca viene agevolata da risorse gratuite, come i portali di comparazione, a cui è possibile accedere direttamente online.

In questo contesto, spicca per esempio Facile.it, che permette di analizzare nel dettaglio le caratteristiche delle offerte migliori del momento, così da individuare la soluzione più adatta per le proprie necessità e iniziare a usufruire di tutti i vantaggi del noleggio lungo termine senza anticipo in tempi piuttosto rapidi.

Infatti, generalmente l’utente, prima di sottoscrivere il contratto, deve solo indicare alcune caratteristiche fondamentali che concorreranno a determinare il costo finale della vettura come, ad esempio, la marca, il tipo di alimentazione, una stima del chilometraggio che si intende affrontare, il numero di rate e la durata del servizio.





I vantaggi del noleggio a lungo termine senza anticipo

Il noleggio a lungo termine senza anticipo, naturalmente, permette di beneficiare di tutti i numerosi vantaggi disponibili con il NLT, a cominciare dal fatto che non si ha più la preoccupazione di dover provvedere al pagamento dell’assicurazione o della manutenzione del mezzo

Pagando un’unica rata mensile comprensiva di tutte questi oneri, l’utente avrà più nessuna scadenza da ricordare e non dovrà nemmeno più organizzare tutti quei piccoli lavori di messa in sicurezza – come, ad esempio, il cambio degli pneumatici – a cui occorre provvedere regolarmente con un mezzo di proprietà.

C’è un’altra ragione, tuttavia, che porta molti appassionati d’auto a preferire il noleggio a lungo termine piuttosto che l’acquisto. È quella relativa alla svalutazione del mezzo che, inevitabilmente, colpisce quasi tutte le vetture una volta che vengono immatricolate.

Chi apprezza i motori, vuole avere la possibilità di cambiare spesso l’auto per poter provare le novità o anche quei mezzi che, a causa del loro prezzo impegnativo, potrebbe essere difficile acquistare.

Il noleggio a lungo termine, anche senza anticipo, offre quindi la possibilità di cambiare l’auto con più frequenza e rappresenta la soluzione ideale anche per tutti coloro che non desiderano impegnarsi con il pagamento di rate per l’acquisto di un mezzo che con il passare del tempo dovrà essere sostituito a causa dell’usura oppure di mutate condizioni di vita.