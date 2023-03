Caro carburante, come risparmiare con gli pneumatici giusti

Salgono ancora i prezzi del carburante: come risparmiare scegliendo gli pneumatici giusti

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di forte crisi economica. I prezzi dei beni di consumo sono saliti alle stelle a causa delle conseguenze della Pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina, incidendo negativamente sull’economia familiare. In particolar modo sotto la lente di ingrandimento c’è il caro carburante che nell’ultimo anno ha fatto indignare non poche persone. Gli automobilisti hanno assistito a un continuo sali e scendi, con il rifornimento che più volte ha toccato i 2 euro a litro. Il Governo Draghi ha cercato di far calmare le acque inserendo il taglio delle accise i 30 centesimi, ma l’attuale Governo Meloni, invece, ha optato per idee diverse, seppur si continua a vedere un aumento dei prezzi.

Ecco quindi che bisogna adattarsi per cercare di risparmiare il più possibile carburante, ma in che modo? Semplicemente adottando una serie di strategie, come una velocità moderata e i giusti pneumatici. Quest’ultimo punto è molto importante, perché incide molto sul consumo della nostra macchina. Avere gli penumatici della grandezza giusta e alla pressione corretta permette al consumatore di risparmiare. Se decidete di comprare gli pneumatici online, verificate che le informazioni combacino con quelle date dal costruttore dell’auto, così da evitare possibili problemi.

Di seguito una serie di consigli su come risparmiare con gli pneumatici giusti.

Attenti all’incidenza della resistenza al rotolamento

Uno degli aspetti principali per ridurre i consumi di carburante riguarda la resistenza al rotolamento. Il più delle volte è un fattore che viene trascurato, accantonato da un lato, non capendo che in realtà è molto più importante di quanto sembri. Questa, infatti, dovrà essere assolutamente bassa per ridurre i consumi della vettura in termini di carburante. Una statistica ha fatto notare che se tutti noi usassimo pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, potremmo risparmiare circa 730 milioni di litri in totale al giorno. Cifre assurde che fanno capire come montare il giusto pneumatico faccia la differenza.

Se lo pneumatico scelto è di qualità, riuscirà a modificare i consumi, andando a contenerli di molto. Infatti con una bassa resistenza al rotolamento, il motore fa meno sforzo per farla camminare, quindi consuma meno carburante. In questo modo si può risparmiare non solo in termini economici, ma anche in termini ambientali, in quanto significa una minore emissione di CO2 nell’aria che contribuisce a surriscaldare il pianeta. Insomma, usare gli penumatici giusti non fa altro che migliorare la nostra qualità di vita. Informatevi con il vostro gommista di fiducia oppure online se quelli che avete montati sono ad alta o bassa incidenza al rotolamento, così da prendere le opportune precauzioni.

Controlla sempre la pressione

In primis, quindi, uno pneumatico per consentire di consumare poco carburante deve essere di qualità e delle caratteristiche indicate dal costruttore del veicolo. C’è però un aspetto importante da non dover mai sottovalutare: la manutenzione. Infatti una gomma tenuta al meglio delle possibilità sarà efficiente e di conseguenza porterà a consumare di meno. È questa la chiave che ci porta a risparmiare sui rifornimenti, ma per quale motivo? Ve lo avranno detto sicuramente a scuola guida: gli pneumatici devono avere la giusta pressione per permettere un andamento corretto del veicolo. Quando sono sgonfi e hanno perso un po’ di pressione, creano un maggior attrito fra battistrada e l’asfalto, portando a un maggior consumo di carburante in quanto il motore dovrà mettere molto più forza per marciare.

È importante verificare che le gomme abbiano sempre la giusta pressione. Per farlo potete o fare da soli comprando l’attrezzatura e prendendo info sul libretto di circolazione o ancora affidarvi a un gommista di fiducia che subito vi saprà dire se vanno gonfiate o meno. Il consiglio che danno in molti è di recarsi sempre da un esperto, così che controlli che tutto sia ok e che non siano troppo usurate a causa della cattiva pressione.

La classificazione energetica

Questi due aspetti incidono molto sui consumi di carburante, quindi attuare una buona manutenzione e scegliere pneumatici a bassa resistenza al rotolamento garantisce un risparmio. Infatti l’alta resistenza incide fino al 20% sui consumi dell’auto e che si riversano in atmosfera, con maggiori emissioni.

Per questo motivo i produttori di pneumatici indicano la classificazione energetica, andando da A a G. Le gomme di qualità e a bassa resistenza sono la lettera “A”. Man mano che si scende abbiamo un consumo energetico maggiore, dove G consuma 0.6 litri in più ogni 100 km, ovvero 5 pieni per la durata delle gomme.

Insomma, per questo motivo state molto attenti alle gomme che scegliete, preferendo certamente quelle nuove e di qualità. Non bisogna farlo, però, solamente per un risparmio di carburante, ma anche per la propria sicurezza. Scegliendo i migliori produttori si ha la certezza che lo pneumatico riesca ad avere sempre la giusta aderenza all’asfalto e una buona durata.