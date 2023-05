Decreto alluvioni punto per punto: tutti i fondi

Punto per punto tutti i fondi stanziati dal Governo per l'emergenza in Emilia Romagna nel decreto alluvioni

Con il decreto Alluvioni, il governo ha rifinanziato il fondo Emergenze nazionali con 200 milioni di euro, interamente destinati all’emergenza in Emilia Romagna. Un lavoro molto difficile quello che i tecnici del Governo hanno dovuto fare in poche ore, come ha ricordato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha fatto notare che non era semplice trovare così tanti fondi da stanziare per una emergenza come quella che si sta vivendo in Emilia Romagna.

Ursula von der Leyen è attesa oggi in Emilia Romagna: alla regione infatti non basta l’aiuto del Governo Italiano, servono anche i fondi dell’Unione Europea. In questa ottica dunque, oggi l’incontro la la presidente della Commissione Europea e il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini.

Il decreto alluvioni: tutti i fondi stanziati

Il decreto Alluvioni mira a coprire le spese dei soccorsi, mettere in sicurezza gli edifici e le infrastrutture danneggiate, dare respiro alle persone che non possono lavorare e aiutare il settore agricolo.

Rinvio dei procedimenti giudiziari:

Sono stati rinviati tutti i processi civili e penali, qualora una delle parti in causa sia residente in una zona colpita dall’alluvione.

Rinvio dei termini dei procedimenti amministrativi:

Stesso discorso anche per i procedimenti amministrativi, compresi i concorsi.

La sospensione di tasse mutui e bollette:

A conferma di quanto anticipato nei giorni precedenti all’approvazione del decreto, sono stati sospesi i versamenti tributari e contributivi fino al prossimo 31 agosto.

Stesso discorso anche per le utenze di luce, acqua e gas, con la sospensione deliberata dall’Agenzia di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

Sospensione del pagamento dei mutui, bloccati automaticamente in caso di calamità grazie al protocollo di intesa con l’Associazione bancaria italiana (Abi).

La cassa integrazione:

L’intervento più consistente di tutti riguarda la deroga della cassa integrazione fino a 90 giorni, coperta fino a 580 milioni di euro.

La retribuzione è garantita a tutti i dipendenti pubblici delle zone più colpite impediti fisicamente al lavoro.

I fondi per lavoratrici e lavoratori autonomi:

Sempre in tema di sostegni si trova anche la misura, una tantum, per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, aiutati con un sostegno fino a 3.000 euro per chi è stato costretto a interrompere la propria attività.

La misura ha una copertura fino a 300 milioni di euro.

I fondi per le piccole e medie imprese:

È stato rafforzato l’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinato interamente a quelle collocate nei territori alluvionati.

Aumento della garanzia fino al 100% e una copertura di 110 milioni di euro.

Il fondo per le esportazioni:

Il ministero degli Affari esteri ha stanziato un contributo a fondo perduto da 300 milioni di euro per le aziende incentrate sulle esportazioni, provenienti dal fondo della Società italiana per le imprese miste all’estero (Simest).

Una quota riservata di 400 milioni di euro per finanziare i tassi agevolati a fondo perduto.

Il fondo per la sanità:

Contributo di 8 milioni di euro per far fronte ai danni subiti dalle strutture sanitarie.

Riconoscimento dei crediti formativi al personale sanitario attivo nei comuni interessati dal disastro.

Il fondo per la scuola e l’università:

20 milioni di euro per supportare le scuole nell’acquisizione di beni per assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico.

Attivazione di una nuova sezione del servizio di help desk, dedicata ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella ripresa delle attività.

Finanziamento di un fondo di solidarietà da 3,5 milioni di euro per l’università.

I fondi per arte e cultura:

Aumento temporaneo di un euro all’ingresso dei musei per ripristinare l’accesso e la sicurezza di opere d’arte e luoghi di cultura.

I fondi per l’agricoltura:

Stanziamento di 100 milioni di euro per gli indennizzi a favore delle imprese agricole colpite dall’alluvione.

Utilizzo di altri 75 milioni di euro, estratti dal Fondo per l’innovazione, per l’acquisto dei macchinari danneggiati.

Il fondo per il turismo e lo sport: