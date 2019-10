TikTok il nuovo social che piace alle star: anche i vip italiani lo usano

La tecnologia avanza, la moda pure. Se Instagram è riuscito a conquistarvi più di Facebook per immediatezza e contenuti allora dovete proprio iscrivervi a TikTok. Il social network sta diventando sempre più popolare tra gli amanti del web. TikTok è riuscito a conquistare dapprima i giovanissimi per poi ricevere le iscrizioni di personaggi molto noti, anche italiani. Secondo gli esperti del mondo social è TikTok il futuro. Le iscrizioni su Instagram sono calate e molti vip e influencer hanno iniziato a trasferirsi su questo nuovo e divertente social network pubblicando video su video, trascinando anche i rispettivi fan. Anche i vip italiani usano TikTok, scopriamo chi!

Il futuro dei social si chiama TikTok: Michelle Hunziker fa iscrivere anche Paola Turani

Tra i tanti vip italiani iscritti a TikTok c’è anche l’amatissima Michelle Hunziker. La nota conduttrice ha anche spinto la sua amica influencer Paola Turani a iscriversi tanto che il primo video pubblicato dalla bellissima Tury vede protagonista anche Michelle! Paola Turani continua a pubblicare video su TikTok ma su Instagram confessa di non aver ancora capito se questo social network le piace davvero oppure no! Secondo Paola il social è più indirizzato ai giovanissimi eppure la Turani vuole dare una possibilità a TikTok. Noi attendiamo la sua risposta definitiva, d’altronde se anche una delle più famose e amate influencer italiane verrà conquistata da questo nuovo social qualcosa vorrà pur dire!

TikTok alla conquista dei vip italiani: da Fiorello a Bobo Vieri, il nuovo social

Non solo Michelle Hunziker e Paola Turani però! TikTok è riuscito a conquistare molti altri vip nostrani. Da Fiorello a Bobo Vieri fino a Rovazzi e Bruno Barbieri, TikTok sta coinvolgendo proprio tutti. I vip si trasferiranno ben presto da Instagram a questo nuovo social network oppure è solo una moda passeggera? Sicuramente i video brevi stanno diventando via via il contenuto più importante e immediato nell’era dei social media e TikTok, qui, potrebbe essere il re indiscusso. Che cosa si inventeranno gli altri social per contrastare la TikTok mania?

E voi vi siete già iscritti a TikTok? Che cosa ne pensate di questo social network?