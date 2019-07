Paola Turani sposa meravigliosa e semplice come lei, matrimonio da favola con testimone Tomaso Trussardi (Foto)

Come promesso Paola Turani in abito da sposa bianco non ha fatto mancare le immagini del suo matrimonio con Riccardo Serpellini (foto). La bellissima modella e influencer ha appena sposato l’uomo che la rende felice da otto anni e dopo poco sulle Storie del suo profilo Instagram sono apparsi i video che le sue tantissime followers attendevano. Non avevamo dubbi che la Turani sarebbe stata una sposa meravigliosa. Ha lasciato i capelli sciolti e ricci, ha indossato un abito da sposa che la rappresenta in ogni dettaglio. Un abito bianco, romantico, semplice, con un lungo strascico, le spalle scoperte, favoloso. Tra i testimoni dello sposo Tomaso Trussardi, come poco prima dell’inizio della cerimonia aveva anticipato Michelle Hunziker felice di partecipare al matrimonio di Paola e Ricky. Le emozioni sono iniziate dal primo istante, dall’arrivo della sposa al braccio del suo papà.

PAOLA TURANI SPOSA EMOZIONATISSIMA E MERAVIGLIOSA

Già dalle prime ore del mattino la sposa era molto emozionata poi è stato un crescendo di gioia. Meravigliosa la location scelta, il modo in cui tutto è stato allestito, un vero sogno in ogni dettaglio. Matrimonio con rito civile per Paola Turani e Riccardo Serpellini con i testimoni che hanno voluto dedicare agli sposi i loro messaggi.

Bellissimo anche il momento dello scambio delle fedi con l’arrivo dei due adorati cani della coppia, meravigliosi anche loro. Tantissime le damigelle scelte dalla sposa, sono le sue amiche più care. Di certo Paola o chi per lei continuerà a postare su Instagram altri meravigliosi momenti del Turpellas Wedding e noi vi mostreremo ancora la meraviglia di questo matrimonio da favola pieno d’amore. Immaginiamo ci siano anche altri vip invitati alle nozze oltre a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, presto ne sapremo di più.