Il matrimonio di Paola Turani: la più bella delle influencer e modella sposa Riccardo Serpellini (Foto)

Il gran giorno è arrivato e oggi Paola Turani sposa Riccardo Serpellini, questa sera il matrimonio della più bella tra le influencer, meravigliosa modella che non si è mai montata la testa nonostante il suo milione di followers (foto). 31 anni e una bellezza che incanta e non vediamo l’ora di ammirare le sue foto in abito da sposa, gli scatti del matrimonio. Un anno fa la proposta di matrimonio del suo Ricky e tra poche ore sul Lago di Garda il suo sì al cospetto di 150 invitati e dei loro due dolcissimi cani. Il Turpella’s Wedding è l’evento che l’ha tenuta impegnata in questi ultimi mesi e Paola Turani sui social ha sempre continuato a mostrare i preparativi, così come l’addio al nubilato a Marrakech, il giorno delle prove abito per le sue damigelle, le amiche più care. Anche ieri sera ha pubblicato un video dove mostrava la sua ultima notte da non sposata; sempre con le amiche mentre sul letto giocano a Tabù e ridono per mandare via un po’ di tensione.

IL MATRIMONIO DI PAOLA TURANI E RICCARDO SERPELLINI

In questi giorni la Turani è sempre stata serena pensando al 5 luglio ma ieri sera: “Ammetto però che questa sera sono agitata e un po’ spaventata dalla giornata di domani. E se poi qualcosa va storto? E se non è come l’avevo immaginato? E se inciampo e cado? Ma poi penso che domani avremo vicini tutta la nostra famiglia, tutti (o quasi) i nostri amici e le persone che amiamo di più, pronti a festeggiare con noi. E quindi sarà bellissimo!! Ci sarà pure il sole!Cosa vogliamo di piú? Nulla. Nulla perchè abbiamo tutto quello che desideriamo e perchè l’amore della mia vita sta per sposarmi”.

Fervono i preparativi e tra qualche ora vedremo Paola Turani sposa. Un filo di abbronzatura, di certo un make up leggero ma chissà come sarà il suo vestito e come avrà scelto di avere i capelli, con o senza ricci? Auguri Paola, auguri Ricky e via al Turpella’s Wedding!

