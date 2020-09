L’aceto nel sugo? Lorenzo Biagiarelli ci spiega perchè il suo è un si

Avete mai sentito parlare dell’aceto, come ingrediente per un sugo perfetto? A quanto pare, nella tradizione culinaria italiana, in un buon sugo, questo ingrediente non può mancare. Le scuole di pensiero sono tante ed è per questo che Lorenzo Biagarelli, nei suoi esperimenti in cucina, ha deciso di provare ad aggiungere un goccio d’aceto bianco al suo sugo. Non sa spiegare per quale motivo l’aceto dovrebbe rendere migliore un sugo ma può raccontare come sono diventati i suoi piatti da quando ha iniziato ad aggiungere un po’ di aceto bianco alle preparazioni .

Ecco quindi la spiegazione di Lorenzo, che sui social spiega per quale motivo, da quando ha preparato il sugo con l’aceto, ha capito che gli dà una marcia in più.

Il commento dai social: