Smoothie alla pesca e mango perfetto per l’estate

Prepariamo una ricetta molto fresca per l'estate: smoothie pesca e mango. Come fare questo frullato goloso

Cosa possiamo bene quando siamo in vacanza? Che sia mare o montagna poco importa, l’idratazione è sempre fondamentale. Non sempre in ferie abbiamo la possibilità, magari nelle case in cui stiamo villeggiando o nei luoghi di vacanza, di preparare un estratto alla frutta ma uno smoothie, che si prepara semplicemente usando un mixer, potrebbe essere la giusta soluzione. Lo smoothie tra l’altro piace davvero a tutti, sia a grandi che piccini. Per cui mettiamoci all’opera e prepariamo un ottimo smoothie alla frutta, usando delle pesche, tipico frutto estivo e del mango. Oggi quindi faremo smoothie mango e pesche.

La preparazione dello smoothie

Che cosa ci serve: per due bicchieri abbiamo bisogno di almeno sei pesche di media grandezza e di una buona quantità di pezzi di mango. Poi useremo il succo di limone.

Preparare questo frullato è davvero semplice e veloce, ci occorreranno pochi minuti.

Prendiamo le pesche e il mango ( possiamo usare in alternativa anche delle mele, in base ai nostri gusti), laviamo bene quindi la nostra frutta. Poi passiamo alla seconda fase: sbucciamo e tagliamo la frutta a pezzi piccoli.

Trasferiamo la frutta dentro il boccale del mixer con quattro cucchiai di succo di limone e alcuni cubetti di ghiaccio. Frulliamo il tutto e quindi serviamo decorando il bicchiere con una fettina di frutto lasciata intera o con del limone. Se invece vogliamo dare un tocco di colore possiamo decorare con una fettina di menta o magari anche con della frutta secca. Se vi piacciono i pistacchi accompagnate questo smoothie con il verde! Questo smoothie può piacere davvero a chi ama la frutta ed è perfetto anche per far bere qualcosa di fresco e sano ai nostri bambini. Lo smoothie mango e pesche è servito, che ne dite, lo proverete?