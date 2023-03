Colazione a base di Yogurt e Miele: 5 idee

Per una colazione sana ma anche nutriente e golosa ecco 5 idee con piatti a base di yogurt e miele

Oggi vogliamo parlarvi della colazione, che è uno dei pasti fondamentali nella nostra giornata. La colazione è un pasto fondamentale perché rappresenta il primo pasto della giornata dopo un lungo periodo di digiuno notturno. Durante la notte, il nostro corpo continua a lavorare e a consumare energia, pertanto, al mattino, il nostro organismo ha bisogno di carburante per ricominciare la giornata con energia. Oggi quindi, per chi ama yogurt e miele, ben 5 idee per una colazione a base di yogurt e miele. Ricordiamo che, fare una colazione equilibrata e nutriente è importante per mantenere i livelli di zuccheri nel sangue costanti e per regolare l’appetito nel corso della giornata. Infatti, se saltiamo la colazione o consumiamo un pasto poco nutriente, possiamo avere una maggiore tendenza a spuntini poco salutari durante il resto della giornata, con conseguente aumento di peso e problemi di salute. La colazione può influire sul nostro umore e sulla nostra produttività durante la giornata. Uno studio ha dimostrato che consumare una colazione equilibrata può migliorare la memoria, la concentrazione e la capacità di risolvere problemi, oltre ad aumentare la sensazione di benessere e ridurre lo stress.

E allora, cosa preparare per una colazione sana, nutriente e golosa?

5 idee per una colazione a base di yogurt e miele

Parfait al miele: alternare strati di yogurt greco, granola e frutta fresca a cubetti (come fragole, mirtilli e kiwi) in un bicchiere. Terminare con un filo di miele e qualche noce tritata. Una ricetta sempre perfetta ma soprattutto in estate, quando amiamo mangiare la frutta fresca di stagione e qualcosa di freddo. Un’idea inoltre velocissima da fare anche prima di andare a lavoro ( o che possiamo portare anche con noi). Se invece abbiamo più tempo: Pancakes allo yogurt e miele. Possiamo prepararli in casa: mescolare 1 tazza di farina, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaino di lievito, 1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 1/4 cucchiaino di sale in una ciotola. In un’altra ciotola, mescolare 1 tazza di yogurt, 1/4 tazza di latte, 1 uovo e 1 cucchiaio di miele. Unire gli ingredienti secchi e quelli umidi e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Cuocere i pancakes in una padella antiaderente a fuoco medio-alto fino a doratura. In alternativa possiamo usare anche dei pancake già pronti. Toast di pane integrale con yogurt e miele: tostare il pane integrale e spalmare uno strato generoso di yogurt greco sulla fetta. Terminare con un filo di miele e una spolverata di cannella. Smoothie al miele e yogurt: frullare insieme 1 banana, 1 tazza di fragole fresche, 1/2 tazza di yogurt, 1/2 tazza di latte e 1 cucchiaio di miele fino a ottenere una consistenza omogenea. Anche questa una idea molto veloce perfetta per la stagione calda. Lo smoothie possiamo anche portarlo in giro, in una borraccia termica.

Ultima idea. Possiamo fare delle Crepes allo yogurt e miele: mescolare 1 tazza di farina, 2 uova, 1 tazza di latte, 2 cucchiai di olio e 1 pizzico di sale in una ciotola. Cuocere le crepes in una padella antiaderente fino a doratura. Spalmare uno strato di yogurt greco sulla crepe e terminare con un filo di miele. Arrotolare la crepes e servire.

Per chi cerca una ricetta completa a base di yogurt, ecco un’idea