La super torta allo yogurt, la ricetta facilissima di Luisanna Messeri

Che delizia la torta allo yogurt suggerita da Luisanna Messeri, una ricetta dolce facile e veloce, golosa e perfetta dalla colazione alla merenda. Come sempre le ricette di Luisanna Messeri sono molto golose e semplice. Una torta con tanto yogurt infatti Luisanna nella presentazione commenta che lo yogurt vuole diventare una torta. Ben 500 g di yogurt anche se non specifica quale, quindi mettiamo quello che abbiamo o quello che preferiamo. E’ una torta con lo yogurt da servire fredda con la crema o con una marmellata, magari anche semplice con lo zucchero a velo. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Luisanna Messeri sul suo profilo Instagram.

LA RICETTA DELLA TORTA ALLO YOGURT DI LUISANNA MESSERI

Ingredienti torta yogurt: 2 uova, 2 barattoli di yogurt da 250 g, 100 g di zucchero, 150 g d farina, 80 g di maizena, 2 cucchiai di olio, 1 bustina di lievito vanigliato, burro per la teglia o carta forno

Preparazione torta allo yogurt: è una ricettona, così la chiama Luisanna Messeri, davvero molto facile e veloce da eseguire, con un risultato che la foto dichiara già perfetto. Versiamo tutto nella ciotola, quindi le uova intere, lo yogurt, ben 500 g, lo zucchero, la farina, la maizena, l’olio, il lievito e lavoriamo tutto con il mixer ma possiamo anche farlo con un cucchiaio, ci vorrà più tempo ma verrà perfetto allo stesso modo, ma lavoriamo bene il tutto.

Imburriamo e infariniamo una teglia, ma possiamo anche foderarla con la carta forno. Versiamo tutto il composto e cuociamo a 170 gradi già raggiunti per circa 40 minuti. facciamo sempre la prova stecchino ma a giudicare dalla foto il dolce allo yogurt di Luisanna Messeri sembra molto morbido oltre che goloso. Facciamo raffreddare la torta allo yogurt e completiamo con lo zucchero a velo ma possiamo anche servire con una crema o con la marmellata che preferiamo.