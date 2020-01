Luisanna Messeri, la ricetta del budino di patate da La prova del cuoco oggi 16 gennaio 2020

Di certo la ricetta del budino di patate di Luisanna Messeri per La prova del cuoco è un dolce originale, diverso dai soliti. Un budino fatto con le patate e con un po’ di fecola di mais, quindi una ricetta senza glutine. Latte, uova, zucchero e burro e poi passiamo alla salsa ai lamponi. Tra le ricette dolci La prova del cuoco questo budino di Luisanna Messeri è di certo da provare, è un’idea deliziosa per la colazione o la merenda di tutta la famiglia. La scelta dello stampo per ciambella è quella giusta per ottenere una forma molto carina. Non ci resta che procedere con la preparazione di questo dolce senza glutine de La prova del cuoco. Non perdete le altre ricette in tv.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI PER FARE IL BUDINO DI PATATE – RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 1 Kg patate, 200 g zucchero, 60 g burro, 30 g fecola di mais, 270 ml latte intero, 6 uova grandi, 1 pizzico di sale – 270 g lamponi, scorza di limone grattugiata, zucchero a velo

Preparazione budino di patate La prova del cuoco: laviamo le patate, le peliamo e facciamo cuocere al vapore poi schiacciamo in una ciotola e facciamo intiepidire. Intanto, in un pentolino scaldiamo il latte con il burro che facciamo sciogliere, facciamo intiepidire e poi uniamo lo zucchero, mescoliamo.





Alle patate ormai fredde aggiungiamo i tuorli delle uova, il composto di latte e la fecola di mais, uniamo anche un pizzico di sale e la scorza grattugiata del limone, mescoliamo il tutto e aggiungiamo anche gli albumi montati a neve, mescoliamo dal basso verso l’alto. Otteniamo un composto che versiamo nello stampo per ciambella già imburrato benissimo. Mettiamo in forno a 170 gradi per 1 ora, statico, facciamo però la prova stecchino. Facciamo raffreddare e mettiamo in frigo per alcune ore, ancora meglio se lo prepariamo il giorno prima e mettiamo in frigo.

Passiamo alla salsa e facciamo cuocere nel pentolino 2/3 dei lamponi con 70 g di zucchero, otteniamo la confettura densa. Serviamo il budino di patate tagliato a fette con la salsa di lamponi e anche dei lamponi freschi e un po’ di zucchero a velo.