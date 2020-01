La ricetta del dolce alla mela verde di Samya da Mattino Cinque

Un’altra ricetta di Smaya da copiare, un’altra ricetta dolce di Mattino Cinque ed è la ricetta del dolce alla mela verde, una torta o quasi uno strudel fatto con la pasta fillo e con un ripieno goloso non solo di mele. Per il ripieno del dolce con mele verdi di Samya usiamo le uova, il burro, lo zucchero, la farina, il limone e le noci tritate al coltello, ovviamente aggiungiamo le mele tagliate a fettine sottili ma non è finita perché il risultato sarà davvero carino preparando dei petali di pasta fillo. Completiamo il dolce lasciato raffreddare con lo zucchero a velo e serviamo a fette quando vogliamo.

LA RICETTA DI SAMYA DEL DOLCE CON LA MELA VERDE – RICETTE MATTINO 5

Ingredienti dolce con mela verde di Samya: 2 mele verdi, 10 fogli di pasta fillo, 50 g burro morbido, 30 g burro fuso, 70 g noci, 2 uova, scorza di mezzo limone, 50 g zucchero, 40 g farina 00, zucchero a velo

Preparazione dolce alla mela verde Mattino 5: versiamo nella ciotola le uova a temperatura ambiente, il burro ammorbidito e lo zucchero, lavoriamo il tutto con le fruste elettriche, aggiungiamo la farina, la scorza grattugiata del limone e le noci sgusciate e tritate in modo grossolano con il coltello.





Usiamo una tortiera rettangolare che imburriamo e infariniamo, foderiamo con la pasta fillo ma ne teniamo un foglio da parte. Versiamo nel guscio di pasta l’impasto appena preparato e sopra aggiungiamo le mele tagliate a fettine sottoli. Spennelliamo i bordi della pasta fillo con il burro fuso e ripieghiamo sul ripieno di mele e crema.

Il foglio di pasta fillo che abbiamo tenuto da parte lo tagliamo a pezzetti. Spennelliamo con il burro fuso la torta e i pezzi di fillo che disponiamo sulla superficie come fossero dei petali di rosa. Mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti, statico.