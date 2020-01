Marco Bianchi prepara i dolcetti al cocco e cioccolato, ricette Il gusto della felicità

Dalle ricette di Marco Bianchi per Il gusto della felicità la ricetta dei dolcetti al cocco e cioccolato, una delle ricette più facili e veloci per ottenere dolci deliziosi per tutti. Se vi piace il cocco dovete provare questi che non sono biscotti ma veri e proprio dolcetti. Marco Bianchi come sempre è molto attento alle sue ricette della salute, non usa uova, niente burro, poco zucchero e niente latte. Non ci resta che provare la nuova ricetta dolce di Marco Bianchi dalle ricette Il gusto della felicità. Possiamo servire i dolci al cocco con sopra il cioccolato fuso o accanto in una ciotolina.

LA RICETTA DI MARCO BIANCHI DEI DOLCI AL COCCO E CIOCCCOLATO – LE RICETTE IL GUSTO DELLA FELICITA’

Ingredienti dolci al cocco di Marco Bianchi: 200 g cocco grattugiato, 170 g farina di riso integrale, 70 g zucchero a velo, 250-300 ml bevanda d’avena, 3 cucchiai di olio evo, vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci – 300 g cioccolato fondente





Preparazione dolcetti Marco Bianchi: nella ciotola versiamo la farina di cocco ma ne teniamo un pochino da parte. Aggiungiamo nella ciotola la farina di riso integrale, il lievito per dolci, lo zucchero e la vaniglia in polvere, mescoliamo il tutto e poi versiamo anche l’olio e la bevanda di avena o la bevanda di soia, quella che preferiamo. Lavoriamo bene il tutto fino a quando otteniamo un composto omogeneo e senza grumi. Possiamo aggiungere all’impasto anche l’uvetta, le nocciole o altro a piacere.

Usiamo il cucchiaio per i gelati, quello per fare le palline, infatti facciamo delle palline con l’impasto appena preparato. Disponiamo le palline sulla teglia che foderiamo con la carta forno e spolveriamo i dolcetti con il cocco che abbiamo messo da parte.

Mettiamo in forno a 160 gradi statico per 20 minuti, i dolcetti devono restare chiari. Sciogliamo il cioccolato fondente e possiamo colarlo sui dolcetti o servirlo a parte.