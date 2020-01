Alessandra Spisni prepara i biscotti bicolore, la ricetta dolce La prova del cuoco del 15 gennaio 2020

Sono da fare subito i biscotti bicolore di oggi di Alessandra Spisni. La ricetta dei biscotti bicolore de La prova del cuoco è un’idea davvero veloce per ottenere biscotti adatti alla colazione e alla merenda di tutta la famiglia. Un unico impasto che dividiamo per poi aggiungere altro e avremo le due frolle per i nostri biscotti La prova del cuoco. Un po’ in frigo e lavoreremo meglio i panetti, poi in forno per pochi minuti e sforneremo i biscotti a due colori di Alessandra Spisni. E’ una delle ricette dolci La prova del cuoco da provare subito. La Spisni consiglia anche di preparare un bel po’ di biscotti crudi, li congeliamo e poi quando vogliamo li mettiamo in forno congelati, solo un po’ di tempo in più di cottura e saranno buonissimi.

LA RICETTA DEI BISCOTTI BICOLORE DI ALESSANDRA SPISNI PER LA PROVA DEL CUOCO OGGI 15 GENNAIO 2020

Ingredienti biscotti Spisni: 450 g di farina, 220 g burro, 220 g zucchero, 70 g cacao zuccherato, scorza di un’arancia, un pizzico di vaniglia, sale, 3 uova, 3 tuorli

Preparazione: creiamo la classica fontana con la farina, aggiungiamo lo zucchero, la scorza d’arancia grattugiata, un pizzico di sale e la vaniglia. Al centro aggiungiamo il burro morbido a pezzetti e lavoriamo il tutto, otteniamo un composto sabbioso che dividiamo in due ciotole. In una ciotola aggiungiamo anche il cacao in polvere zuccherato, le uova, lavoriamo e otteniamo un primo panetto.





All’impasto bianco aggiungiamo le uova che abbiamo diviso, lavoriamo. Mettiamo i due panetti avvolti nella pellicola in frigo per minimo 30 minuti.

Stendiamo le due frolle con il mattarello a uno spessore di 3 o 4 mm su due fogli di carta forno. Abbiamo due rettangoli uguali che sovrapponiamo con l’aiuto della carta forno. Arrotoliamo in modo stretto partendo dal lato più lungo. Mettiamo di nuovo in frigo per 30 minuti e poi tagliamo a fette spesse di 1 o 2 cm. Disponiamo i biscotti bicolore sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 200 gradi per circa 5 minuti, ventilato.