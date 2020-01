La torta per il compleanno di Bianca Guaccero, la ricetta della B Cake di Detto Fatto

Buon compleanno Bianca Guaccero e a Detto Fatto oggi 15 gennaio 2020 non poteva mancare la torta per la conduttrice, la B Cake. Una torta preparata da Alessandro Capotosti. La ricetta della B Cake di Detto fatto è perfetta in mille occasioni, facile da realizzare ma dovremo essere bravissime nel decorare. Possiamo scegliere i colori diversi in base all’evento da festeggiare ma più di tutto dobbiamo essere bravi con la crema, con i ciuffi di crema. Per la torta di compleanno di Bianca Guaccero anche delle piccole foto, da bimba a oggi. Alessandro Capotisti in brvee tempo ha mostrato la preparazione della B Cake Detto Fatto, possiamo provarci davvero tutti.

LA RICETTA DELLA TORTA DI COMPLEANNO DI BIANA GUACCERO – RICETTE DOLCI DETTO FATTO

Ingredienti B Cake Detto Fatto – Per 4 dischi: 500 g farina 00, 300 g burro, 200 g zucchero a velo, 1 uovo, 5 g sale, 3 g lievito per dolci – Crema: 1 l panna fresca, 1 Kg formaggio spalmabile, 600 g zucchero a velo, 500 g mascarpone, 2 bacche di vaniglia – 10 macaron rosa, 10 macaron viola, 10 macaron bianchi, 200 g fragole, 200 g lamponi, fiori eduli





Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo zucchero a velo, il burro ammorbidito tagliato a pezzetti, il lievito per dolci, l’uovo intero e il sale, lavoriamo bene il composto a mano o nella planetaria con la foglia, otteniamo un panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Stendiamo l’impasto con il mattarello su un piano infarinato, otteniamo uno spessore di 3 o 4 mm. Ritagliamo il disco della grandezza che vogliamo e al centro facciamo un foro con il coppapasta, così abbiamo una ciambella biscotto. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per 12 massimo 14 minuti. Facciamo altre ciambelle biscotto.

Prepariamo la crema e nella ciotola versiamo il formaggio spalmabile, aggiungiamo il mascarpone, lo zucchero a velo, la panna liquida e la vaniglia, lavoriamo il tutto con le fruste elettriche e otteniamo una crema. Alterniamo gli strati di frolla e crema. Decoriamo con macaron, fiori, frutti rossi, cioccolatini e ciò che vogliamo.