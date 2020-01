La ricetta della buonissima crema di arancia e cannella di Cotto e Mangiato

Una ricetta per una crema facile e veloce da gustare al cucchiaio ce la regala Cotto e Mangiato ed è la ricetta della crema all’arancia e cannella, una vera delizia. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facili e Tessa Gelisio suggerisce sempre ricette semplici. La crema di arancia e cannella è da servire nel bicchiere o in una coppa, si gusta quindi al cucchiaio aggiungendo un po’ di pandoro o di panettone, se ne abbiamo ancora in casa, oppure una fetta di torta o di pan di Spagna. Ecco dalle nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta della golosa crema di arancia e cannella con amaretti. Non perdete le altre ricette di Cotto e Mangiato, non solo dolci.

FACCIAMO LA CREMA ARANCIA E CANNELLA DALLE RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti crema all’arancia di Cotto e Mangiato: 400 g latte, scorza di 1 arancia, 1 stecca di cannella, 3 tuorli, 140 g zucchero, 50 g farina, succo di 1 arancia

Preparazione crema arancia e cannella Cotto e Mangiato: nel pentolino versiamo il latte con la scorza d’arancia intera, aggiungiamo anche una stecca di cannella, portiamo a bollore e togliamo dal fuoco, lasciamo 5 minuti in infusione.

A parte sbattiamo i tuorli con lo zucchero, poi aggiungiamo la farina e il succo d’arancia, stemperiamo con il latte caldo e filtrato, mescoliamo, mettiamo di nuovo sul fuoco e continuiamo a mescolare, la crema si deve addensare. Togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare la crema che possiamo versare in un contenitore con la pellicola a contatto.





Nel bicchiere scelto per servire la crema disponiamo un dischetto di pandoro, di panettone o di pan di Spagna, versiamo la crema e completiamo con amaretti sbriciolati. Ovviamente possiamo usare questa crema all’arancia e cannella anche per altri dolci e servirla per esempio con le lingue di gatto o con altre bontà. Non perdete le altre ricette in tv.