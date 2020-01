Ricetta Geo, la torta di Sant’Antonio di Jouvenceaux di Giovanna Ruo Berchera

Giovanna Ruo Berchera a suggerire per le ricette Geo la ricetta della di Sant’Antonio di Jouvenceaux. Un dolce con il ripieno di mele, una torta speciale, una crostata golosa perfetta per la colazione e la merenda ma non solo. Come sempre nel programma di Sveva Sagramola ogni giorno ci sono ricette buonissime ma anche semplici e veloci da realizzare, Questa volta una torta di mele davvero diversa dalle altre. Le mele le cuociamo e poi le versiamo nel guscio di pasta. Ecco la ricetta dolce di Geo per una torta con le mele unica.

LA RICETTA DELLA TORTA DI SANT’ANTONIO DALLE NUOVE RICETTE GEO

Ingredienti torta Geo: Pasta: 350 g di farina, 60 g di strutto o di burro, 2 uova, 70 g di zucchero, 50 ml circa di latte, 1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato, 1 pizzico di sale

Ripieno e decorazione: 800 g circa di mele renette, 100 ml circa di vino rosso o di vin Santo, 70 g di zucchero, 1 tuorlo, 2 cucchiai di latte

Preparazione: per il ripieno sbucciamo le mele, tagliamo a dadini e mettiamo in padella con vino e zucchero, cuociamo e facciamo asciugare poi facciamo raffreddare.





Per la pasta uniamo farina e lievito, aggiungiamo lo zucchero e il pizzico di sale, mescoliamo e aggiungiamo il burro morbido a pezzetti ma va bene anche lo strutto; uniamo anche le uova e il latte, impastiamo il tutto con le mani e se necessario uniamo altro latte ma poco. Otteniamo così un panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti. Stendiamo 2/3 della pasta con il mattarello e disponiamo nella tortiera di 25 cm di diametro ma già imburrata e infarinata. Bucherelliamo e aggiungiamo il ripieno di mele.

Stendiamo il resto della pasta e abbiamo una mezzaluna con cui copriamo metà del ripieno. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto con 2 cucchiai di latte e mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti circa. Facciamo ben dorare.